Πως ξετυλίχτηκε το κουβάρι του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ποια ήταν η πρώτη καταγγελία που έφτασε στο Εσωτερικών Υποθέσεων

Ηταν 26 Ιουλίου 2021, σημειώνει το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στην Καθημερινή, όταν στην υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων έφτασε μέσω αλληλογραφίας μια ανώνυμη επιστολή με καταγγελίες σχετικές με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Αυτοί που έχουν ζώα και καλλιεργούν εκτάσεις νόμιμα και δικαιούνται να πάρουν επιδοτήσεις για τα βοσκοτόπια τους, δεν τις παίρνουν και πολλοί που είναι δήθεν κτηνοτρόφοι παίρνουν πολλά εκατομμύρια κάθε χρόνο, χωρίς καν να γνωρίζουν πού είναι οι εκτάσεις που δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση», αναφερόταν μεταξύ άλλων στην ανώνυμη επιστολή. Ο καταγγέλλων στρεφόταν κατά 15 στελεχών του οργανισμού και του ιδιοκτήτη εταιρείας πληροφορικής, η οποία λειτουργούσε ως τεχνικός σύμβουλος του οργανισμού σε θέματα πληρωμών. «Ο έλεγχος ανατίθεται σε τεχνικό σύμβουλο της Ν …. ή σε μιλημένο υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι ως διά μαγείας τα βρίσκουν όλα καλά και τότε προχωράει ο οργανισμός στην πληρωμή της επιδότησης».

Ο εισαγγελέας που επόπτευε τότε τη λειτουργία της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, Χαράλαμπος Τζώνης, παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και με αίτημά του προς το Συμβούλιο Εφετών ζήτησε την άρση απορρήτου στα τηλέφωνα των 16 ατόμων που αναφέρονταν στην καταγγελία. «Για τους λόγους αυτούς δέχεται το από 6 Αυγούστου 2021 αίτημα της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων με το οποίο ζητείται η άρση τηλεφωνικού απορρήτου, με σκοπό τη διακρίβωση εγκλημάτων που φέρονται ότι διαπράττουν δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες», αναφέρεται επί λέξει στην απόφαση του δικαστικού συμβουλίου τη 10η Αυγούστου, με την οποία ξεκίνησε η παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνομιλιών των 16 υπόπτων. Ανάμεσα σ’ αυτούς και ο τότε διοικητής του οργανισμού, Δημήτρης Μελάς. Από επίσημα δικαστικά έγγραφα προκύπτει ότι η πρώτη άρση έγινε τη 10η Αυγούστου 2021 και είχε διάρκεια δύο μηνών. Ακολούθησαν τρεις παρατάσεις έως τις 15 Απριλίου 2022. Οι «Αδιάφθοροι» ζήτησαν νέα παράταση, που πάντως απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Εφετών.

Λίγα 24ωρα μετά

Σε μια σύμπτωση που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητη, την 29η Απριλίου, δηλαδή λίγα μόλις 24ωρα μετά την απόρριψη από το δικαστικό συμβούλιο του αιτήματος για παράταση της άρσης απορρήτου στα τηλέφωνα των υπόπτων, τα στελέχη της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων παρουσίασαν μια νέα ανώνυμη καταγγελία. Η καταγγελία αφορούσε εκτός του επικεφαλής του οργανισμού, Δημήτρη Μελά, ακόμα δύο πρόσωπα. Το ένα ήταν η ελέγκτρια του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ενεργό συμμετοχή στην αποκάλυψη του σκανδάλου, Παρασκευή Τυχεροπούλου. Το δεύτερο, ο Μόσχος Κορασίδης, γενικός διευθυντής της Εθνικής Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδος, με μακρά πορεία στον αγροτικό τομέα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Οι υπάλληλοι φροντίζουν να μη γίνεται ποτέ έλεγχος εκεί που θέλουν ή απλώς αλλάζουν τα στοιχεία των αποτελεσμάτων. Αντίθετα, όσοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι παλεύουν νόμιμα και δεν έχουν κάποιο γνωστό ή δεν δέχονται να δώσουν κάτι επιπλέον στον υπάλληλο μένουν τελευταίοι στη λίστα», αναφερόταν στη νέα καταγγελία. Εγινε άρση απορρήτου από την οποία ωστόσο «ουδέν σχετικό με την έρευνα προέκυψε».

Η έρευνα ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2022 και την 24η Οκτωβρίου εκείνου του έτους η υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων συνέταξε ένα διαβιβαστικό έγγραφο, στέλνοντας τη σχηματισθείσα δικογραφία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας. Σ’ αυτό παρατίθενται στοιχεία και συνομιλίες με ποινικό ενδιαφέρον για πέντε υπαλλήλους του οργανισμού, μεταξύ των οποίων και ο Δημήτρης Μελάς. Αντιθέτως, δεν γίνεται διακριτή αναφορά σε ενδείξεις εμπλοκής πολιτικών προσώπων. Στο υποβληθέν προανακριτικό υλικό υπάρχουν διάσπαρτες αναφορές σε δύο πολιτικά πρόσωπα, τον Θεόφιλο Λεονταρίδη και τον Χρήστο Μπουκώρο, όπως και σε έναν ιδιώτη για τον οποίο πάντως στο διαβιβαστικό έγγραφο δεν διευκρινίζεται ότι αποτελούσε τον διευθυντή του πολιτικού γραφείου του διατελέσαντος εκείνη την περίοδο υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβανού. «Προβήκαμε στην απομαγνητοφώνηση μόνο των συνομιλιών το περιεχόμενο των οποίων αξιολογήθηκε ότι ενδεχομένως σχετίζεται με την υπό έρευνα υπόθεση ή συναφείς προς αυτήν υποθέσεις», αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα.

Πέντε χρόνια αργότερα προκύπτει ότι πολλά εάν όχι τα περισσότερα από τα 132 CD με τις καταγεγραμμένες συνομιλίες μεταξύ των υπόπτων δεν είχαν απομαγνητοφωνηθεί από την υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς η τότε ηγεσία της υπηρεσίας τα είχε αξιολογήσει ως «μη σχετικά» με την υπό έρευνα υπόθεση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πάντως κατόπιν μιας σειράς νέων παραγγελιών προχώρησε στην πλήρη απομαγνητοφώνηση των CD και σχημάτισε δικογραφία κατά συνολικά 20 πολιτικών προσώπων, στα οποία συγκαταλέγονται οι κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης, Χρήστος Μπουκώρος και Σπήλιος Λιβανός.

Υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εκείνης της περιόδου που ρωτήθηκε σχετικά δήλωσε άγνοια για τους χειρισμούς των «Αδιάφθορων» στην υπόθεση. Αξιωματικός που είχε εκείνη την περίοδο την ευθύνη χειρισμού του φακέλου δεν βρέθηκε στον διαθέσιμο για το ρεπορτάζ χρόνο προκειμένου να ερωτηθεί σχετικά.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στην Καθημερινή)