Πόλος έλξης μαθητών ο Ιπποκράτειος Τόπος και η Βοτανική Συλλογή

Σε σημαντικό πόλο έλξης της μαθητικής κοινότητας της Λάρισας εξελίσσονται τόσο η Βοτανική Συλλογή, όσο και ο Ιπποκράτειος Τόπος του Δήμου Λαρισαίων, με το Πάρκο Αλκαζάρ -όπου και βρίσκονται τα δύο σημεία- να υποδέχεται μεγάλο αριθμό μαθητών, εδώ και μερικές ημέρες, στο πλαίσιο οργανωμένων εκπαιδευτικών δράσεων.

Οι μαθήτριες και μαθητές έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια διαδραστική εμπειρία γνώσης, ευαισθητοποίησης και συμμετοχής, με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα και επίκεντρο τον σεβασμό στο περιβάλλον και τον δημόσιο χώρο, υπό την επίβλεψη των στελεχών της Διεύθυνσης Πρασίνου.

Στον Ιπποκράτειο Τόπο

Για τη ζωή και το έργο του πατέρα της Ιατρικής, Ιπποκράτη, την αξία των φαρμακευτικών φυτών, αλλά και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν οι μαθήτριες και μαθητές του 2ου Γυμνασίου Λάρισας, που πρόσφατα πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στον Ιπποκράτειο Τόπο.

Τα παιδιά περιηγήθηκαν στον χώρο, ήρθαν σε επαφή με αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, γνωρίζοντας τις ιδιότητές τους και τη χρήση τους στην αρχαία αλλά και στη σύγχρονη θεραπευτική πρακτική. Οι πληροφορίες παρουσιάστηκαν με έναν σύγχρονο και διαδραστικό τρόπο μέσω κωδικών QR, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η ψηφιακή παρουσίαση του Ιπποκράτη με τη μορφή avatar, μέσα από την οποία οι μαθητές παρακολούθησαν σημαντικά στοιχεία της ζωής και της προσφοράς του στην επιστήμη της ιατρικής.

Την ξενάγηση έκαναν ο Προϊστάμενος Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων, κ.Χρήστος Μανούσιος, περιβαλλοντολόγος και η γεωπόνος-αρχιτέκτων Τοπίου, κ.Κλέα Βολοβίνη, εξωτερική συνεργάτιδα του Δήμου Λαρισαίων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο: https://htil.gr/

Ανοιχτή πρόσκληση στη Βοτανική Συλλογή

Στο μεταξύ, η Διεύθυνση Πρασίνου έχει ενεργοποιήσει και φέτος τη δυνατότητα οργανωμένων ξεναγήσεων σχολείων στον χώρο της Βοτανικής Συλλογής, επίσης στο Πάρκο Αλκαζάρ -και ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες επισκέψεις μαθητών.

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή ως και τις 31 Αυγούστου 2026, και απευθύνεται στα παιδιά των Ειδικών Σχολείων και μη, Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παιδικών σταθμών του δήμου, και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Τα παιδικά έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή και γνωριμία με τη χλωρίδα της Λάρισας, να συζητούν τη σημασία και αξία του πρασίνου, τη σημασία της ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης, αλλά και της προστασίας των πάρκων και των δημόσιων χώρων, με τη βοήθεια έμπειρου επιστημονικού προσωπικού της Διεύθυνσης Πρασίνου.

Οι υπεύθυνοι των σχολικών μονάδων που ενδιαφέρονται για την οργάνωση επίσκεψης στη Βοτανική Συλλογή, μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Πρασίνου και να επικοινωνούν με τον αν.Προϊστάμενο του Τμήματος Αστικού & Περιαστικού Πρασίνου, κ.Χρήστο Μανούσιο (τηλέφωνα 2410-614637, 622956