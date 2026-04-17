Πόσα χρήματα επιστράφηκαν από τον Δ. Λαρισαίων στις εταιρείες πάρκινγκ λόγω αλλαγής του νόμου για τα Τέλη

H τροποποίηση του σχετικού νόμου για τα δημοτικά Τέλη καθαριότητας και φωτισμού στους υπαίθριους και στεγασμένους χώρους στάθμευσης δημόσιας χρήσης, άλλαξε και τις χρεώσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτές να υπολογίζονται πλέον κατ’ ανώτατο όριο στο 25% της συνολικής επιφάνειάς τους.

Η διόρθωση, που εφαρμόζεται αναδρομικά από 01/01/2025, υποχρεώνει τον Δήμο Λαρισαίων να επιστρέψει μέρος του χρημάτων που κατέβαλαν οι επιχειρήσεις στάθμευσης της Λάρισας με βάση τις αρχικά δηλωθείσες επιφάνειες.

Ο Δήμος προχώρησε ήδη στην επιστροφή των χρημάτων αυτών στις τέσσερις επιχειρήσεις πάρκινγκ της πόλης τα οποία καταβλήθηκαν ως εξής:

Ποσό 9.235 € επιστράφηκε ως αχρεωστήτως καταβληθέν στην εταιρεία ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε (πάρκινγκ ΟΥΗΛ).

Για τον ίδιο λόγο ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ έλαβε 9.236 €.

Κατά τον ίδιο τρόπο η εταιρεία ASTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Ερυθρού Σταυρού & Μαβίλη) έλαβε το ποσό των 6.926 €.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr

