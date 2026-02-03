Πότε θα πληρωθούν και τι θα πάρουν οι αγρότες – συναντήθηκαν χθες με Τσιάρα

Στο γραφείο του Κώστα Τσιάρα βρέθηκε αντιπροσωπεία αγροτών από την Καρδίτσα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν πολλά θέματα εκ μέρους των αγροτών σε σχέση με όσα εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση στη διάρκεια των κινητοποιήσεων, προκειμένου να ξεκαθαριστούν τεχνικά θέματα.

Σύμφωνα με την Καθημερινή (Τάνια Γεωργιοπούλου) υπολογίζεται ότι το 82% των αγροτών που καλλιέργησαν βαμβάκι το 2025 θα λάβει χρήματα από τα 80 εκατ. που έχουν προβλεφθεί για την αναπλήρωση εισοδήματος, περίπου 18 ευρώ το στρέμμα. Πηγές από τους αγρότες που παρευρέθησαν στη σύσκεψη τονίζουν ότι ένα από τα βασικά αιτήματα που τέθηκαν στα μπλόκα ήταν αποζημίωση ύψους 50-100 ευρώ το στρέμμα για το βαμβάκι.

Χαμηλότερη των προσδοκιών θα είναι και η αποζημίωση για τις ζωοτροφές (τριφύλλια) που δεν πουλήθηκαν λόγω της ασθένειας της ευλογιάς. Το συνολικό κονδύλι που έχει προϋπολογιστεί φτάνει στα 30 εκατ. ευρώ. Υπολογίζεται ότι θα δοθούν περίπου 40 ευρώ το στρέμμα στις περιοχές που χαρακτηρίζονται κόκκινες (λόγω πολλών κρουσμάτων) και 20 ευρώ στις περιοχές που χαρακτηρίζονται κίτρινες.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επίσης δεσμεύθηκε ότι έως το Πάσχα θα εξοφληθούν και όλες οι αποζημιώσεις που οφείλονται από τις καταστροφές που είχε προκαλέσει ο «Daniel».

Aπό την πλευρά των αγροτών τέθηκε επίσης το θέμα της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο του 2025, καθώς περίπου 155.000 αγρότες, σε σύνολο 274.000 που δικαιούνται επιστροφή, δεν έχουν ακόμη λάβει χρήματα, χωρίς ωστόσο να πάρουν συγκεκριμένες απαντήσεις.

Το ζήτημα της έλλειψης εργατικών χεριών όσο προχωράει η καλλιεργητική περίοδος επανέρχεται με μεγαλύτερη οξύτητα. Οπως ανέφερε ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου, Μανώλης Γιαννούλης, περίπου το 10% του καρπού της ελιάς φέτος έμεινε στα δέντρα αφού δεν υπήρχαν εργατικά χέρια για να συλλεχθεί. Εδώ και τρεις ημέρες αναρτήθηκε μια νέα πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος υπό τον τίτλο «Μετανάστευση», όπου ο εργοδότης μπορεί να υποβάλει αίτηση μετάκλησης ηλεκτρονικά με χρήση κωδικών Taxisnet.

Εκπρόσωποι των αγροτών εκφράζουν πολλές αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του νέου συστήματος, καθώς προβλέπεται επίσης καταβολή ηλεκτρονικού τέλους 100 ευρώ ανά εργαζόμενο και δήλωση κάλυψης εξόδων επιστροφής.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Τάνια Γεωργιοπούλου, Καθημερινή)