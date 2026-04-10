Πώς λειτουργούν σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στη Λάρισα – Το ωράριο

Με μειωμένο ωράριο θα λειτουργήσουν σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, τα εμπορικά καταστήματα στη Λάρισα για να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο, σήμερα μεγάλη Παρασκευή (10/4) τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 7 το βράδυ, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις πασχαλινές αγορές.

Τις επόμενες ημέρες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής:

– Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου: 09:00 – 15:00

– Την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) καθώς και τη Δευτέρα του Πάσχα τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, λόγω αργίας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας καλεί το καταναλωτικό κοινό να αξιοποιήσει το εορταστικό ωράριο και να οργανώσει εγκαίρως τις αγορές του, τονίζοντας ότι η πασχαλινή περίοδος αποτελεί σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης της εμπορικής δραστηριότητας και στήριξης της αγοράς.

Η αγορά θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς από την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου, οπότε και τα καταστήματα θα επιστρέψουν στο εαρινό ωράριο λειτουργίας.

