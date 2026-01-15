Ρένα και Σερέτης φόρεσαν κράνη και περιηγήθηκαν στα νοσοκομειακά έργα

Ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Φώτης Σερέτης και η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Ρένα Καραλαριώτου πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί επίσκεψη σε υγειονομικές μονάδες του νομού Λάρισας, προκειμένου να ελέγξουν την πρόοδο των εργασιών ανακαίνισης που βρίσκονται σε εξέλιξη με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF).

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο επιθεώρησαν την πρόοδο των εργασιών στη νέα παιδιατρική κλινική 1000 τ.μ. που αναμένεται να παραδοθεί μέσα στο 2026.

Σε δηλώσεις τους τόσο ο κ. Σερέτης όσο και η κ. Καραλαριώτου ανέφεραν πως η λειτουργία της νέας υπερσύγχρονης Παιδιατρικής στο Πανεπιστημιακό συνιστά μια σημαντική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους Θεσσαλούς πολίτες.

Φωτο thessaliatv.gr