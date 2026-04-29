Ραγδαία άνοδος στην οικοδομική δραστηριότητα τον Ιανουάριο – Αύξηση 27,4% στη Θεσσαλία

Εκρηκτική άνοδο κατέγραψε η οικοδομική δραστηριότητα τον Ιανουάριο του 2026, εξέλιξη που αποδίδεται βασικά στην έκδοση οικοδομικών αδειών για βιομηχανικές και τουριστικές μονάδες.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), τον Ιανουάριο 2026, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 2.034 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 482.056 m2 επιφάνειας και 2.612.547 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 15,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 67,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 107,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Στη Θεσσαλία καταγράφεται η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση σε επίπεδο χώρας, μετά την Αττική.

Ειδικότερα τον Ιανουάριο εκδόθηκαν 107 οικοδομικές άδειες έναντι 84 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, αύξηση 27,4%. Αύξηση παρατηρήθηκε και στην επιφάνεια κατά 25,9% και μείωση κατά 15,2% στον όγκο.

Στο τρέχον δωδεκάμηνο, δηλαδή από τον Φεβρουάριο 2025 έως τον Ιανουάριο 2026, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας), στη Θεσσαλία ανήλθε σε 1.833 οικοδομικές άδειες, εμφανίζοντας αύξηση κατά 1,2% στον αριθμό, 14,2 στην επιφάνεια και 26,7% στον όγκο.

