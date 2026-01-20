ΡΑΣ: Πρόστιμα σε ΟΣΕ και Hellenic Train τρία χρόνια μετά τα Τέμπη

Πρόστιμα 140.000 ευρώ στον ΟΣΕ και 120.000 ευρώ στη Hellenic Train επέβαλε η ΡΑΣ σε απόφαση που εκδόθηκε σχεδόν τρία χρόνια μετά τα Τέμπη.

Στην έκθεση που συνοδεύει την απόφαση, σημειώνονται παραβάσεις της σιδηροδρομικής νομοθεσίας, κενά σε εκπαίδευση και αξιολόγηση και αλληλουχία παραλείψεων από τους εμπλεκόμενους φορείς. Μάλιστα, η Ρυθμιστική Αρχή επισημαίνει ότι θα επιβληθούν και άλλα πρόστιμα ή μέτρα, αν με απόφασή της βεβαιώνεται η συνέχιση ή η παράλειψη των διαπιστωθεισών παραβάσεων.

Στην απόφαση 156 σελίδων, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «δεν προκύπτει σαφώς ότι ο ΟΣΕ εξασφάλισε, όπως όφειλε, πλήρες πρόγραμμα κατάρτισης του προσωπικού».

Ευθύνες καταλογίζονται και στη Hellenic Train για παραβάσεις του ΓΚΚ, σημειώνοντας ότι δεν αναδεικνύονται: η αναγγελία αναχώρησης σε αντίθετη γραμμή όπως προσδιορίζεται σε διάταξη του κανονισμού, η ακινητοποίηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας με ταυτόχρονη ειδοποίηση του σταθμάρχη Λάρισας ότι η εν λόγω αμαξοστοιχία διατρέχει κίνδυνο, και η άμεση ενημέρωση του ΚΕΚ της Hellenic Train.

