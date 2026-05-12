“Ροζ κοκαΐνη” για πρώτη φορά στη Λάρισα – Συνελήφθη 20χρονος

Για πρώτη φορά εντοπίστηκε στην περιοχή της Λάρισας ποσότητα της λεγόμενης «ροζ κοκαΐνης» σε υπόθεση που εξετάζεται από τις διωκτικές αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες καταπολέμησης ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια ελέγχων εντοπίστηκε ένας 20χρονος με μικροποσότητα της ναρκωτικής ουσίας, ενώ εξετάζεται εάν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή για ένδειξη παρουσίας νέων κυκλωμάτων διακίνησης συνθετικών ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας.

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων που θα καθορίσουν την ακριβή σύσταση της κατασχεθείσας ουσίας.

Η συγκεκριμένη ουσία, γνωστή διεθνώς και ως «Pink Cocaine» ή «Tusi», αποτελεί ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο συνθετικό μείγμα ψυχοδραστικών ουσιών, το οποίο συχνά δεν περιέχει καν κοκαΐνη, αλλά συνδυασμούς κεταμίνης, MDMA και άλλων χημικών ουσιών.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η σύνθεσή της διαφέρει από παρτίδα σε παρτίδα, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών για την υγεία των χρηστών.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Ελευθερία)