Σάκης Παιδής: «Η Λάρισα μπορεί και πρέπει να εξελιχθεί σε ένα πρότυπο, σύγχρονο αγροδιατροφικό κέντρο»

Η ακρίβεια, η αποκατάσταση των ζημιών μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, οι πολιτικές εξελίξεις και το αναπτυξιακό μέλλον της Λάρισας βρίσκονται στο επίκεντρο της συνέντευξης του Σάκη Παιδή στο kosmoslarissa.gr. Με προτάσεις για την ενίσχυση των υποδομών, τη στήριξη των πολιτών και την εξωστρέφεια του νομού, καταθέτει τις θέσεις και το όραμά του για την επόμενη ημέρα. Γεωπόνος Τ.Ε. με εξειδίκευση στις φυσικές καταστροφές, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας με ιστορικό ρεκόρ ψήφων και μέλος της ομάδας εργασίας της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, αξιοποιεί την εμπειρία του από την αυτοδιοίκηση και τη διαχείριση κρίσεων για να διαμορφώσει τις προτάσεις του.

Συνέντευξη στον Θοδωρή Σταμούλη:

Βρίσκεστε επτά χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά δεν έχετε καταφέρει να λύσετε το μείζον πρόβλημα της ακρίβειας. Τι έχετε κάνει λάθος;

Η ακρίβεια είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο σε μεγάλο βαθμό έχει προκληθεί από εξωγενείς παράγοντες που επηρέασαν όλες τις οικονομίες.Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις συνέπειες της πανδημίας, τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, αλλά και την κρίση στη Μέση Ανατολή. Εξελίξεις που εκτόξευσαν το ενεργειακό κόστος, τις τιμές των πρώτων υλών, το κόστος παραγωγής και, τελικά, το κόστος των τροφίμων.Από την πλευρά της κυβέρνησης έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της κοινωνίας. Έχει υπάρξει σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού και η δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας είναι η περαιτέρω αύξησή του, ώστε οι εργαζόμενοι να βλέπουν σταδιακά βελτίωση στο εισόδημά τους.Παράλληλα, συνεχίζονται εντατικά οι έλεγχοι στην αγορά για την πάταξη των φαινομένων αισχροκέρδειας και τη στήριξη των νοικοκυριών, με αυστηρά πρόστιμα όπου χρειάζεται. Γνωρίζουμε ότι οι πολίτες πιέζονται και δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Η μάχη με την ακρίβεια είναι καθημερινή και στόχος μας παραμένει η μόνιμη ενίσχυση του εισοδήματος και η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Τρία χρόνια μετά το πέρασμα του Daniel και του Elias, ακόμη και σήμερα στον νομό Λάρισας υπάρχουν σοβαρά ζητήματα στις υποδομές. Γιατί έχουν αργήσει τόσο οι αποκαταστάσεις;

Οι καταστροφές από τον Daniel και τον Elias ήταν ένα πρωτοφανές φαινόμενο για τη Θεσσαλία. Μιλάμε για μια θεομηνία ιστορικών διαστάσεων, με τεράστιες ζημιές σε υποδομές, αγροτική παραγωγή, επιχειρήσεις και περιουσίες πολιτών.Κατανοώ απόλυτα την αγωνία των συμπολιτών μας που περιμένουν να δουν τον τόπο τους να αποκαθίσταται. Ως ένας άνθρωπος που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην πρώτη γραμμή, τόσο στον σεισμό της Ελασσόνας όσο και στις πλημμύρες, ξέρω καλά ότι η πολιτεία κρίνεται στο πεδίο και οι άνθρωποι που δοκιμάστηκαν έχουν κάθε δικαίωμα να ζητούν ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τέτοιου μεγέθους καταστροφές απαιτούν σύνθετες διαδικασίες, βαθιές μελέτες και σημαντικούς πόρους. Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι μόνο να αποκαταστήσουμε πρόχειρα όσα χάθηκαν, αλλά να δημιουργήσουμε νέες υποδομές, πολύ πιο ανθεκτικές στις κλιματικές προκλήσεις της εποχής μας.Για αυτόν τον λόγο, και μέσα από την εμπειρία μου στην ομάδα εργασίας της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, έχω καταθέσει δημόσια μια συγκεκριμένη πρόταση: τη δημιουργία ενός Ενιαίου Ψηφιακού Φακέλου Κρατικής Αρωγής. Ένα σύστημα όπου κάθε πληγέντας από φυσική καταστροφή θα διαθέτει έναν ψηφιακό φάκελο, ώστε να μην χρειάζεται να εγκλωβίζεται στη γραφειοκρατία και να επαναλαμβάνει τις ίδιες διαδικασίες σε διαφορετικές υπηρεσίες. Ο πολίτης δεν πρέπει να κυνηγά το κράτος. Το κράτος πρέπει να υπηρετεί τον πολίτη άμεσα, ειδικά στις πιο δύσκολες στιγμές του.

Θα είναι διπλωματική αποτυχία για την κυβέρνηση εάν η Τουρκία αποκτήσει τα F-35; Πολλοί εκτιμούν ότι οι γειτονές μας έχουν πλέον καλύτερες σχέσεις με τις ΗΠΑ από ό,τι η Ελλάδα. Τι τους απαντάτε;

Η εξωτερική πολιτική και η εθνική ασφάλεια δεν κρίνονται από μια μεμονωμένη εξέλιξη ή από επικοινωνιακά τεχνάσματα. Κρίνονται από τη συνολική στρατηγική μιας χώρας, το βάθος των συμμαχιών της και την αποτρεπτική της ισχύ.Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή της θέση, έχει αναπτύξει ισχυρές, θεσμικές στρατηγικές σχέσεις και έχει προχωρήσει σε μια πρωτοφανή θωράκιση των Ενόπλων Δυνάμεων.Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα των F-35, η χώρα μας βρίσκεται ήδη στην προνομιακή θέση του επίσημου εταίρου και αναμένεται να παραλάβει τα νέα μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς πολύ νωρίτερα από τη γειτονική χώρα. Παράλληλα, η Τουρκία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις και καθυστερήσεις στην προσπάθειά της να αποκτήσει ή να αναπτύξει αεροσκάφη νέας γενιάς, αντιμετωπίζοντας ζητήματα που αφορούν κρίσιμα υποσυστήματα και κινητήρες.Οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ιστορικά στο καλύτερο επίπεδό τους. Ωστόσο, η ασφάλεια της χώρας μας δεν βασίζεται μόνο στις σχέσεις με τρίτους· βασίζεται στη δική μας αυτοδύναμη ισχύ, στην υπεύθυνη διπλωματία μας και στην προσήλωσή μας στο διεθνές δίκαιο. Χρειάζεται ψυχραιμία, σοβαρότητα και σταθερή εθνική στρατηγική. Η Ελλάδα επενδύει στην αποτροπή, διασφαλίζοντας την ειρήνη και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή.

Δέχεστε πίεση τόσο από τα αριστερά σας, με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όσο και από τα δεξιά σας, από τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρό σας Αντώνη Σαμαρά. Πόσο ρεαλιστικός θεωρείτε ότι είναι ο στόχος της αυτοδυναμίας;

Πριν από λίγες ημέρες συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από τις εκλογές του 2023. Η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, διατηρεί ένα σταθερό και ισχυρό ποσοστό στήριξης κοντά στο 30%, παρά τις πρωτοφανείς κρίσεις και τις μεγάλες δυσκολίες που κλήθηκε να διαχειριστεί η χώρα.Υπάρχει ακόμη ένας χρόνος μπροστά μας για να ολοκληρώσουμε το κυβερνητικό μας έργο, να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας και να παρουσιάσουμε το ολοκληρωμένο σχέδιό μας για την επόμενη θητεία.Η αυτοδυναμία δεν είναι μια κομματική επιδίωξη, αλλά το αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης των πολιτών. Όταν οι πολίτες δουν τον σχεδιασμό μας να ολοκληρώνεται με συνέπεια, τις δεσμεύσεις μας να γίνονται πράξη και το πλάνο μας για την επόμενη ημέρα να είναι ξεκάθαρο, τότε θα κρίνουν και θα δώσουν στη Νέα Δημοκρατία την εντολή να συνεχίσει τη διακυβέρνηση με σταθερότητα και αποτελεσματικότητα.Την ίδια στιγμή, η αντιπολίτευση εμφανίζεται έντονα κατακερματισμένη. Ο χώρος της αριστεράς αντιμετωπίζει βαθιά εσωτερικά προβλήματα, ενώ συνολικά η αντιπολίτευση δυσκολεύεται να πείσει την κοινωνία, καθώς αδυνατεί να παρουσιάσει ένα συνεκτικό, εναλλακτικό και ρεαλιστικό σχέδιο διακυβέρνησης. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα, σοβαρότητα και εφαρμόσιμες λύσεις. Αυτό είναι που θα αξιολογήσουν οι πολίτες στις κάλπες, επιλέγοντας τη σιγουριά της προοπτικής έναντι του πολιτικού ρίσκου.

Γιατί οι Λαρισαίοι ψηφοφόροι να επιλέξουν ξανά τη Νέα Δημοκρατία;

H Λάρισα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς αποτελεί μια περιοχή με τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες και κομβικό ρόλο για το μέλλον της πατρίδας μας.

​Ο τόπος μας διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και στον τομέα των logistics, των μεγάλων υποδομών, αλλά και της καινοτομίας. Η Λάρισα μπορεί και πρέπει να εξελιχθεί σε ένα πρότυπο, σύγχρονο αγροδιατροφικό κέντρο με διεθνείς προεκτάσεις. Ένα αγροδιατροφικό κέντρο που θα στηρίζει παραγωγούς και επιχειρήσεις σε κάθε τους βήμα και θα τους συνδέει με τα πανεπιστήμια, την έρευνα και τις μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Όλα αυτά πρέπει και μπορούν να γίνονται συντονισμένα. Πιστεύω ακράδαντα ότι η εξωστρέφεια, η επένδυση σε σύγχρονα δίκτυα μεταφορών και η ανάδειξη της ποιότητας των προϊόντων του κάμπου μας αποτελούν το «κλειδί» για την τοπική μας οικονομία.

​Η περιοχή μας δοκιμάστηκε σκληρά από φυσικές καταστροφές και μεγάλες προκλήσεις. Η απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις δεν είναι τα μεγάλα λόγια, αλλά τα έργα και η συνέπεια. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι διαθέτει τα αντανακλαστικά να διαχειρίζεται κρίσεις και να προχωρά τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται ο τόπος.

​Προσωπικά, έχω επιλέξει διαχρονικά να βρίσκομαι δίπλα στην κοινωνία, πάντα κοντά στον πολίτη. Η εμπιστοσύνη δεν εκμαιεύεται προεκλογικά· κερδίζεται καθημερινά με παρουσία, προσφορά, πολύ τρέξιμο και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η Λάρισα και ολόκληρη η Θεσσαλία αξίζουν ένα αναπτυξιακό σχέδιο με όραμα, που θα δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τη νέα γενιά και θα ενισχύει τη θέση του νομού μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Θα είστε ξανά υποψήφιος βουλευτής Λάρισας; Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε στους πολίτες;

​ Η πολιτική για μένα είναι μια διαρκής σχέση ευθύνης, συνέπειας και προσφοράς. Οι αποφάσεις για τις υποψηφιότητες λαμβάνονται από την ηγεσία της παράταξης και τον Πρωθυπουργό.

​Εκείνο που μπορώ να διαβεβαιώσω τους συμπολιτές μου είναι ότι συνεχίζω να είμαι καθημερινά παρών στη Λάρισα και σε κάθε γωνιά του νομού μας, ακούγοντας τα προβλήματα και παλεύοντας για λύσεις. Σε όλη μου τη διαδρομή επέλεξα να βγαίνω μπροστά στα δύσκολα, να είμαι δίπλα στους ανθρώπους μας όχι μόνο στις εύκολες, πανηγυρικές στιγμές, αλλά κυρίως όταν υπήρχε πραγματική ανάγκη στο πεδίο.

​Οι πολίτες της Λάρισας με έχουν τιμήσει κατ’ επανάληψη και με εμφατικό τρόπο με την ψήφο τους, τόσο με το ιστορικό ρεκόρ εκλογής μου στην αυτοδιοίκηση όσο και με τη μαζική στήριξη των 17.500 συντοπιτών μου στις βουλευτικές εκλογές του 2023. Αυτή η σχέση που έχουμε χτίσει δεν είναι ευκαιριακή· είναι μια βαθιά και διαρκής σχέση εμπιστοσύνης, βασισμένη στην ειλικρίνεια και την αμοιβαία κατανόηση.

​Το μήνυμά μου προς τους Λαρισαίους είναι ξεκάθαρο: Συνεχίζουμε μαζί, με συγκεκριμένες προτάσεις και όραμα για την επόμενη ημέρα. Το πιο σημαντικό για έναν πολιτικό είναι να μπορεί να κοιτάζει τους συμπολιτές του στα μάτια και να προσπαθεί καθημερινά για το μέλλον και τον τόπο μας, για τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά, για τους νέους και για τα παιδιά μας.