«Σήκωσαν» μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ για κλοπή χαλκού – Δύο συλλήψεις στην περιοχή του Τυρνάβου

Τέλος στην παράνομη δράση δύο ανδρών έβαλε η Αστυνομία, στην περιοχή του Τυρνάβου.

Οι δράστες κατελήφθησαν να αποσυναρμολογούν μετασχηματιστή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να αφαιρέσουν τον περιέχοντα χαλκό.

Αναλυτικά:

Συνελήφθησαν, χθες (05-08-2026) το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, από περιπολούντες αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, δύο 60χρονοι ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή.

Ειδικότερα, οι δράστες κατελήφθησαν, σε χώρο μισθωμένο από τον έναν εξ αυτών, να αποσυναρμολογούν μετασχηματιστή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να αφαιρέσουν τον περιέχοντα χαλκό.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, τις μεταμεσονύκτιες ώρες χθες, οι δράστες μετέβησαν με Ι.Χ.Φ. σε αγροτική περιοχή του Τυρνάβου όπου με τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος αφαίρεσαν τον εν λόγω μετασχηματιστή, συνολικού βάρους -1.280- κιλών, ο οποίος, ως αναφέρθηκε από αρμόδιο υπάλληλο, περιέχει χαλκό βάρους -348- κιλών.

Κατασχέθηκαν το προαναφερόμενο όχημα καθώς και ο μετασχηματιστής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.