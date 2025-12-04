Σήμα Τσίπρα για νέο κόμμα κατά την παρουσίαση του βιβλίου του

Εντονο «άρωμα» ΣΥΡΙΖΑ είχε η παρουσίαση χθες του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» από τον ίδιο τον συγγραφέα σε ειδική εκδήλωση στην Αθήνα, μέσω της οποίας –όπως αναμενόταν– ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε να επισημοποιήσει το πολιτικό rebranding που ισοδυναμεί με πλήρη αποδόμηση της υφιστάμενης αντιπολίτευσης, με προοπτική τη δημιουργία ενός νέου κόμματος με τον ίδιο στο τιμόνι του.

Όπως σημειώνει ο Γιώργος Μπουρδάρας στην Καθημερινή, το «άρωμα» ΣΥΡΙΖΑ για τον πρωταγωνιστή είχε αναφορά στο κόμμα του οποίου εκείνος ηγήθηκε και όχι στη σημερινή Κουμουνδούρου, για την οποία –όπως και για την υπόλοιπη Κεντροαριστερά– μίλησε απαξιωτικά.

Ο κ. Τσίπρας, αφού τόνισε ευθύς εξαρχής ότι δεν έχει σκοπό να «απολογηθεί» για τα κυβερνητικά πεπραγμένα της περιόδου 2015-2019, δήλωσε «υπερήφανος» για το σύνολο του έργου που παρήχθη επί της πρωθυπουργίας του. Επιπροσθέτως, σε αρκετά σημεία της ομιλίας του κατέστησε σαφές ότι κινείται στην κατεύθυνση τού να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πολιτικό σκηνικό την προσεχή περίοδο, κάνοντας λόγο για την ανάγκη μιας «Νέας Μεταπολίτευσης» και ενός «μεγάλου πολιτικού Big Bang». Στο πλαίσιο αυτό, αίσθηση προκάλεσε όχι μόνο η γενική αφοριστική εκ μέρους του άποψη ότι η σημερινή αντιπολίτευση δεν συνιστά αντίπαλο στην κυβέρνηση της Ν.Δ., αλλά και ότι σε αυτό, σαφέστατα, συμπεριλαμβάνει και τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Σήμερα θα μιλήσω και για την ανάγκη ενός μεγάλου πολιτικού Big Bang που θα αναδιατάξει ριζικά τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς και θα φέρει στο προσκήνιο νέους πολιτικούς σχηματισμούς», είπε μεταξύ άλλων, για να συνεχίσει σε άλλο σημείο: «Η Νέα Μεταπολίτευση δεν μπορεί παρά να ξεκινήσει από την αποκατάσταση της ισορροπίας του πολιτικού συστήματος. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση ετοιμόρροπη κάτω από το βάρος της αναποτελεσματικότητάς της, της διαφθοράς και των αδικιών που προκαλεί, που όμως παραμένει κυρίαρχη, γιατί δεν έχει αντίπαλο».

Για να μην αφήσει, μάλιστα, κανένα περιθώριο αμφιβολίας για το τι εννοεί ή τι επιθυμεί να σχεδιάσει, ή και ποιες είναι οι σκέψεις του κυρίως για το ΠΑΣΟΚ και τον επανομείναντα ΣΥΡΙΖΑ τόνισε: «Σήμερα, δεν υπάρχει η πολιτική δύναμη που θα προσδώσει στην υπόκωφη κοινωνική αντίθεση προοπτική αλλαγής. Ενα πειστικό προοδευτικό εναλλακτικό σχέδιο, που θα συνιστά ταυτόχρονα μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δυστυχώς, αυτό που κυριαρχεί στον προοδευτικό χώρο δεν είναι η έγνοια για την παραγωγή εναλλακτικού σχεδίου, ούτε καν η αγωνία για την αλλαγή της σημερινής διακυβέρνησης. Αλλά η έγνοια και η αγωνία για το ποιος θα είναι πρώτος στο χωριό. Η εικόνα είναι δυσάρεστη και αποκαρδιωτική. Γιατί πρόκειται για μια εικόνα κατακερματισμού και ιδιοτέλειας. Κόμματα περίκλειστα στην αυταρέσκειά τους και ηγεσίες που δίνουν την αίσθηση ότι λίγο τους απασχολεί αν η σημερινή κυβέρνηση κερδίσει και μια τρίτη τετραετία. Αρκεί να είναι στις θέσεις τους».

Σε συνέχεια αυτών, ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Μέσα από μια ριζική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, να δημιουργηθεί μια μεγάλη, πολύχρωμη, κινηματική, αλλά προγραμματικά συμπαγής και αποφασισμένη προοδευτική παράταξη, ικανή να αγκαλιάσει όλους τους αριστερούς, δημοκρατικούς, ευαίσθητους πολίτες. Ωστε να καταφέρει να διεκδικήσει με αξιώσεις την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου στις επόμενες εκλογές. Από εδώ και στο εξής θα έχουμε προσκλήσεις για όλους, αλλά δεν θα έχουμε ρεζερβέ στην πρώτη θέση για κανέναν».

Της ομιλίας Τσίπρα προηγήθηκαν σύντομες παρεμβάσεις από τους: Ιωάννα Λαλιώτου, καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αντώνη Λιάκο, ιστορικό – ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευγενία Φωτονιάτα, συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, δρα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και Γιώργο Χουλιαράκη, πρώην αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών.

Γιώργος Μπουρδάρας, Καθημερινή