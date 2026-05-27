Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον 15χρονο Στέλιο – Με μηχανή μεγάλου κυβισμού το τροχαίο -Κρατείται ο 21χρονος οδηγός

Βαρύ είναι το πένθος στην τοπική κοινωνία του Δήμου Τεμπών για τον άδικο χαμό του 15χρονου Στέλιου Αράπη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της Όσσας.

Η εξόδιος ακολουθία του άτυχου μαθητή θα τελεστεί σήμερα, Τετάρτη, στις 5 το απόγευμα, στο Ελευθέριο, όπου συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές και κάτοικοι της περιοχής θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό της Όσσας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε 21χρονος στρατιώτης, έχοντας ως συνεπιβάτη τον 15χρονο, κινούνταν προς το Συκούριο όταν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, προσέκρουσε αρχικά σε κράσπεδο πεζοδρομίου.

Στη συνέχεια το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του προς το πεζοδρόμιο και την περίφραξη παρακείμενης ιδιοκτησίας, όπου και ακινητοποιήθηκε μετά από σφοδρή πρόσκρουση.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο επιβαίνοντες. Ο 21χρονος υπέστη τραυματισμό στο πόδι, ενώ ο 15χρονος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ανήλικος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στις 1:30 το μεσημέρι οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν ότι ο 15χρονος υπέκυψε στα τραύματά του λίγο μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Ο 21χρονος οδηγός εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, υπό φρούρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρμόδιος στρατιωτικός εισαγγελέας έδωσε εντολή για την κράτησή του και την προσαγωγή του ενώπιον του Στρατιωτικού Δικαστηρίου, καθώς πρόκειται για εν ενεργεία στρατιωτικό.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες του Αστυνομικού Τμήματος Τεμπών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα δεδομένα του δυστυχήματος, μεταξύ των οποίων και το εάν ο 21χρονος διέθετε την προβλεπόμενη άδεια οδήγησης για τη συγκεκριμένη μοτοσικλέτα. Παράλληλα, έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών της τραγωδίας.

Γιώρχος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr