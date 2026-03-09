Σαφάρι επισκέψεων Σκρέκα στη Λάρισα – Είδε Κουρέτα, Μαμάκο, ενώ πήγε σε Επιμελητήριο, ΤΕΕ και μια βιομηχανία

Σειρά επαφών έχει σήμερα στη Λάρισα ο γραμματέας του κόμματος και βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ Κώστας Σκρέκας.

Ο κ. Σκρέκας συνοδευόμενος από τον γραμματέα Οργανωτικού της ΝΔ Στέλιο Κονταδάκη και τον πρόεδρο της τοπικής ΝΔ Ηλία Σουφλιά, επισκέφτηκε τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, τον δήμαρχο Λαρισαίων Θανάση Μαμάκο, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χρήστο Γιακουβή, ενώ θα δει τον πρόεδρο του τοπικού ΤΕΕ Νίκο Παπαγεωργίου. Επίσης θα επισκεφθεί την κρεατοβιομηχανία PFS στον Τύρναβο.

Με τον περιφερειάρχη ο κ. Σκρέκας συζήτησε και θέματα που αφορούν τα έργα άρδευσης και αντιπλημμυρικής θωράκισης της Θεσσαλίας, με δεδομένο ότι ο ίδιος είχε διατελέσει και υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, καθώς και θέματα που αφορούν το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας.

Ο κ. Κουρέτας υπενθύμισε στον κ. Σκρέκα ότι εκκρεμεί η δέσμευση του πρωθυπουργού για την ολοκλήρωση των μελετών των μεσαίων φραγμάτων (Ενιπέα στη Σκοπιά, Μουζακίου, Πύλης και η διώρυγα της Γυρτώνης με την Κάρλα)

Στη συνέχεια ο κ. Σκρέκας συναντήθηκε με το δήμαρχο Λαρισαίων όπου στο τραπέζι τέθηκαν θέματα συνεργασίας του Δήμου με την κυβέρνηση.

Τα δύο στελέχη συνόδευαν και μέλη της ΔΕΕΠ ΝΔ Λάρισας, ενώ στη συνάντηση στο δημαρχείο συμμετείχε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, και ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι το προσυνέδριο της ΝΔ θα διεξαχθεί στη Λάρισα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και θα είναι αφιερωμένο στον πρωτογενή τομέα.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr