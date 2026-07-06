Σενάρια για υποψηφιότητα της Στέλλας Μπίζιου με το κόμμα Σαμαρά – Ποια άλλα ονόματα ακούγονται

Οι πληροφορίες που θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ανακοίνωση της ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα προκαλούν έντονες συζητήσεις και στη Λάρισα, όπου ήδη κυκλοφορούν σενάρια για τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του νέου εγχειρήματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες, ένα από τα ονόματα που ακούγονται έντονα είναι εκείνο της Στέλλας Μπίζιου. Αν και δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση, η πρώην βουλευτής φέρεται να συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που θα μπορούσαν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του πρώην πρωθυπουργού, καθώς προέρχεται από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και διατηρεί διαχρονικά αναγνωρισιμότητα στον νομό.

Την ίδια ώρα, το πολιτικό παρασκήνιο στην Αθήνα θέλει τον Αντώνη Σαμαρά να έχει ολοκληρώσει έναν κύκλο επαφών σε ολόκληρη τη χώρα, αναζητώντας πρόσωπα που θα πλαισιώσουν το νέο κόμμα, το οποίο αναμένεται να απευθυνθεί κυρίως στο συντηρητικό και δεξιό εκλογικό ακροατήριο.

Στον στενό πυρήνα του σχεδιασμού παραμένουν οι επί χρόνια συνεργάτες του, ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στα υπό εξέταση ονόματα για τα ψηφοδέλτια περιλαμβάνονται οι Πάνος Παναγιωτόπουλος, Κώστας Μαρκόπουλος και Ιωάννα Γκελεστάθη. Παράλληλα, στην Πελοπόννησος καταγράφονται έντονες διεργασίες, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι εξετάζεται ακόμη και η υποψηφιότητα της Εύης Τατούλη.

Σε ό,τι αφορά τη Λάρισα, η έντονη φημολογία δείχνει ότι, εφόσον ο νέος πολιτικός σχηματισμός πάρει επίσημα σάρκα και οστά, ο νομός Λάρισας θα αποτελέσει ένα από τα πεδία όπου θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη συγκρότηση ισχυρού ψηφοδελτίου καθώς υπάρχει πιθανότητα για μια βουλευτική έδρα.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr