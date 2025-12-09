Σενάριο τεχνικής λύσης εξετάζει η κυβέρνηση για αγρότες εκτός πληρωμών

Αναζητούνται λύσεις αγωνιωδώς από την κυβέρνηση για να προχωρήσουν οι πληρωμές και να καταβληθούν οι αγροτικές ενισχύσεις και σε όσους έμειναν εκτός, αναφέρει σημερινό ρεπορτάζ της Καθημερινής (Τάνια Γεωργιοπούλου).

Την ίδια στιγμή τα αγροτικά μπλόκα καθημερινά αυξάνονται, υπολογίζεται ότι έχουν στηθεί σχεδόν 50, ενώ τα ήδη υπάρχοντα ενισχύονται. Ενταση και επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε δύο αεροδρόμια στην Κρήτη αλλά και στην Καρδίτσα έξω από το γραφείο του Kώστα Τσιάρα, υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτή του νομού.

Οι αγρότες σκληραίνουν τη στάση τους χωρίς ακόμη να ανοίγουν τα χαρτιά τους για τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, θέλοντας να μετρήσουν δυνάμεις και να επιδείξουν αποφασιστικότητα πριν οργανωθεί οποιαδήποτε συνάντηση. «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με τους αγρότες άμεσα, σήμερα, αύριο, όποτε χρειαστεί», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης χθες. Αφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθούν στο τραπέζι ο επαναπροσδιορισμός ποσοτήτων αγροτικού πετρελαίου και η επέκταση του προγράμματος ΓΑΙΑ που αφορά την επιδότηση ηλεκτρικής ενέργειας. «Προϋπόθεση είναι να υπάρχει μια ομάδα εκπροσώπων των αγροτών και μια συγκεκριμένη ατζέντα αιτημάτων», διευκρίνισε.

Πάντως, η συγκρότηση μιας ομάδας αγροτών με διαπραγματευτική δύναμη είναι επίσης μια μεγάλη πρόκληση, δεδομένου ότι η κινητοποίηση βασίζεται στη δύναμη προσωπικοτήτων που κυριαρχούν στα μπλόκα, χωρίς όμως να έχει οργανωθεί κοινή γραμμή στο επίπεδο των διεκδικήσεων. Aλλωστε στα μπλόκα αυτή τη στιγμή βρίσκονται αγρότες που πρόσκεινται τόσο στο ΚΚΕ όσο και στη Νέα Δημοκρατία, που μπορεί στο πεδίο των κινητοποιήσεων να ομονοούν, δεν σημαίνει όμως ότι και όσον αφορά τις διεκδικήσεις, όταν έρθει η ώρα, θα έχουν την ίδια στάση.

Χθες άνοιξε για λίγες ώρες η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για την κατάθεση ενστάσεων σε σχέση με την αποτύπωση των αγροτεμαχίων από τον δορυφόρο, καθώς η κατάθεση της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης πριν από δέκα ημέρες άφησε εκτός περίπου 140.000 παραγωγούς. Ο χρόνος που θα χρειαστεί για την εξέταση των ενστάσεων, τους ελέγχους και τη συνεπακόλουθη πληρωμή είναι όμως άγνωστος.

Ο μεγαλύτερος γρίφος είναι, ωστόσο, το πώς θα γίνει η πληρωμή των 13.451 κτηνοτρόφων που δεν έλαβαν προκαταβολή εφόσον δεν είχαν τη δυνατότητα, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμος βοσκότοπος για να δηλώσουν σε σχέση με το ζωικό κεφάλαιό τους.

Πρόκειται για κτηνοτρόφους των τεσσάρων νομών της Κρήτης, των Σερρών και της Λάρισας. Το παζλ είναι εξαιρετικά δύσκολο καθώς χρειάζεται να βρεθούν εκτάσεις βοσκοτόπων και σύμφωνα με πηγές του υπουργείου αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζεται το σενάριο της εφαρμογής μιας «ήπιας τεχνικής λύσης», το μοίρασμα δηλαδή βοσκοτόπων σε άλλες περιφερειακές ενότητες εκτός του σημείου όπου βρίσκονται οι φάρμες. Πηγές από την ΕΘΕΑΣ (Εθνική Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών) ανέφεραν ωστόσο ότι οποιαδήποτε τέτοιου τύπου επιλογή είναι πιθανό να ανοίξει και πάλι τον ασκό του Αιόλου και να υπάρξουν σχετικά αιτήματα και από άλλες περιοχές. «Ας μην ξεχνάμε πού οδήγησε η εφαρμογή της τεχνικής λύσης», επισήμαναν.