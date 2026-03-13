Σεξουαλική παρενόχληση φοιτητριών καταγγέλλει ο Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής Λάρισας

Σε μια σοκαριστική καταγγελία προχώρησε ο Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής Λάρισας για νεαρό άτομο που εντοπίστηκε, κατ΄επανάληψη να παρενοχλεί φοιτήτριες της σχολής. Τους τελευταίους μήνες έχουν συμβεί αλλεπάληλα περιστατικά. Αναφέρονται τα εξής:

“ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ”

Από τη Δευτέρα 16/2 παρατηρήθηκε σειρά παραβιαστικών περιστατικών σε βάρος συμφοιτητριών μας της ιατρικής σχολής Λάρισας. Συγκεκριμένα ένας άντρας αναφερόμενος ως Ανδρέας , 25-30 ετών , γύρω στο 1.80 , γεροδεμένος με σγουρά καστανόξανθα μαλλιά και πράσινα μάτια, που συνήθως κυκλοφορεί με ηχειάκι ήρθε σε κινηματογραφική προβολή φοιτητικής ομάδας και ενώ αρχικά προσέγγιζε τυπικά φοιτήτριες, κατέληξε να ζητάει επίμονα για αγκαλιές όχι μόνο από τα κορίτσια της ομάδας αλλά και από το κοινό. Ταυτόχρονα τελείως <<συμπωματικά>> με το που έσβησαν τα φώτα τοποθέτησε το μπουφάν του πάνω στα γεννητικά του όργανα. Μετά από λίγες μέρες ενόχλησε άλλες φοιτήτριες έξω από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, τις οποίες προσέγγισε ζητώντας παρέα και δεν άργησε πολύ να προβεί σε χυδαίους χαρακτηρισμούς όπως το ότι θα σκέφτεται μια από αυτές ενώ θα αυτοϊκανοποιείται. Την ίδια μέρα λίγα λεπτά μετά το παραπάνω εντόπισε κοπέλα που είχε ξαναστοχοποιησει στο λεωφορείο και επέμενε να της μιλήσει φωνάζοντας το όνομά της ενώ αυτή τον αγνοούσε. Επίσης φοιτήτριες που είχαν υποστεί όλα αυτά τον πέτυχαν στην Τρίγωνη Πλατεία και αυτός δε δίστασε να τους μιλήσει ξανά. Το τελευταίο γνωστό σε εμάς περιστατικό έγινε στις 25/02 στην είσοδο του κτηρίου Κατσιγρα που ενοχλούσε φοιτήτρια η οποία ασχολούνταν με δράσεις του συλλόγου, αγνοώντας τις επαναλαμβανόμενες προτροπές να απομακρυνθεί.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr