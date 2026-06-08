110 Πτέρυγα Μάχης: Σε άσκηση του ΝΑΤΟ στην Ισπανία τα F-16 Viper της 337 Μοίρας

Η αεροπορική άσκηση του NATO Ramstein Flag 2026 (RAFL 26) έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 και θα διαρκέσει δύο εβδομάδες.

Οι βασικοί στόχοι περιλαμβάνουν την ενίσχυση των δυνατοτήτων Ολοκληρωμένης Αεροπορικής και Πυραυλικής Άμυνας (IAMD), τη βελτίωση της ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών, την επιτυχή εκτέλεση σύνθετων επιχειρήσεων Αντιμετώπισης Απαγόρευσης Πρόσβασης/Άρνησης Περιοχής (C-A2AD) και την ενίσχυση των πλαισίων Ευέλικτης Μάχης (ACE).

Από την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία , σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναπτυχθούν:

Rafale της 332 Μοίρας “Γεράκι” στην αεροπορική βάση Έβενες στη Νορβηγία

F-16 Viper της 337 Μοίρας “Φάντασμα” της 110 Π.Μ. στην αεροπορική βάση Αλμπαθέτε στην Ισπανία

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από amyna.news)