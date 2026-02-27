Σε αδιέξοδο οι σπουδαστές των ΣΑΕΚ Όμηρος και Aegean College στη Λάρισα μετά το λουκέτο

Έντονη αναστάτωση προκαλεί στη Λάρισα το λουκέτο στη ΣΑΕΚ Όμηρος και στο Aegean College, μετά τις αποφάσεις ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των δύο εκπαιδευτικών δομών. Περίπου 600 σπουδαστές, μαζί με τις οικογένειές τους, βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα, έχοντας ήδη επενδύσει χρόνο και χρήματα για τις σπουδές τους.

Η πίεση κορυφώνεται, καθώς η προθεσμία για τη μετεγγραφή τους εκπνέει σήμερα, Παρασκευή, αναγκάζοντάς τους να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Σπουδαστές καταγγέλλουν ότι η διοίκηση του εκπαιδευτικού ομίλου ζητά από περίπου 300 σπουδαστές της Λάρισας να υπογράψουν «Δήλωση Φοίτησης», με την οποία θα αποδέχονται τη μεταφορά τους στο παράρτημα του Aegean College στη Θεσσαλονίκη.

Με άλλα λόγια, καλούνται να συνεχίσουν τις σπουδές τους 150 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη που επέλεξαν, χωρίς να προβλέπεται καμία οικονομική διευκόλυνση για τα επιπλέον έξοδα μετακίνησης ή διαμονής.

Οι ίδοι επισημαίνουν ακόμη ότι από τις επίσημες ιστοσελίδες των δύο δομών έχει αφαιρεθεί κάθε αναφορά στη Λάρισα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των ενδιαφερομένων. Καταγγέλουν επίσης ότι δεν υπήρξε επαρκής ενημέρωση για τη δυνατότητα μετεγγραφής σε άλλα κολέγια, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες του Υπουργείου.

Γονείς και σπουδαστές ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις για το ακαδημαϊκό τους μέλλον και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr