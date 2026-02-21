Σε αποκριάτικους ρυθμούς η Λάρισα – “Μπουλούκια”, γλέντι και φωτιές

Με την αναβίωση εθίμων, όπως τα «μπουλούκια», μεγάλο παραδοσιακό γλέντι στην Κεντρική πλατεία και γαϊτανάκι, καθώς και το άναμμα φωτιάς σε δεκατρία σημεία, στο κέντρο και τις συνοικίες της Λάρισας κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις του Δήμου Λαρισαίων, «Αποκριάς Δρώμενα».

Από το πρωί του Σαββάτου μέχρι και αργά το βράδυ, πομπές καρναβαλιστών, τραγούδι, κέφι και χορός, με άφθονο κρασί δίνουν τον «παλμό» της Αποκριάς, τόσο στο κέντρο όσο και στις γειτονιές της Λάρισας, με τη συμμετοχή πλήθους πολιτιστικών συλλόγων και φορέων.

“Μπουλούκια”, γλέντι και φωτιές

Σήμερα, Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου, από τις 11.30 περίπου, “μπουλούκια” καρναβαλιστών, με σημείο συνάντησης το Α’ Αρχαίο Θέατρο, θα διασχίσουν το εμπορικό κέντρο, συνοδεία παραδοσιακών οργάνων, ξεσηκώνοντας την πόλη με τα τραγούδια τους, τους αστεϊσμούς και τα πειράγματά τους, σκορπώντας κέφι και χαρά.

Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, το επίκεντρο των εκδηλώσεων γίνεται η Κεντρική πλατεία, όπου θα στηθεί παραδοσιακό γλέντι με τον Γιάννη Λίταινα στο τραγούδι και τους μουσικούς Κώστα Κωστούλη (κλαρίνο), Θάνο Ρούμπο (βιολί), Χρήστο Καλαμπούκα (λαούτο), Μιχάλη Μαντέλα (κόντρα μπάσο) και Γιάννη Μακρυγιάννη (κρουστά), καθώς και αναβίωση εθίμων, όπως το γαϊτανάκι.

Στο παραδοσιακό αυτό μουσικό “αντάμωμα” περιλαμβάνονται τραγούδια από όλη την Ελλάδα, καθώς και αποκριάτικα σκωπτικά τραγούδια από την ευρύτερη θεματολογία της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.

Το γλέντι αναμένεται να κορυφωθεί το βράδυ, λίγο μετά τις 20:00, με αναβίωση του εθίμου ανάμμματος της φωτιάς, σε 13 σημεία, στο κέντρο της πόλης και τις συνοικίες-κοινότητες, με τη συμμετοχή χορευτικών συλλόγων.

Ραντεβού στην Πλατεία Λαμπρούλη (Φρούριο), στην Πλατεία Ταχυδρομείου, στο Κλίμαξ, στην Πλατεία Αβέρωφ, στο Πάρκο των Χρωμάτων-Χατζηχαλάρ, στην Πλατεία Αγίου Θωμά, στην Πλατεία Φιλιππούπολης, στην Πλατεία Αμπελοκήπων, στην Πλατεία Νέας Σμύρνης, στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου, στην Πλατεία Προσκόπων, στην Πλατεία του μικρού Προφήτη Ηλία και στο Δημοτικό Σχολείο Μάνδρας με μουσική, άφθονο κρασί και τη συμμετοχή χορευτικών συλλόγων.

Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι: Λέσχες Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων, Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αβέρωφ “ο Θετταλός”, Δρώμενον – Εστία Λαογραφίας και Τέχνης, Μορφωτικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Θωμά, Εξωραϊστική Μορφωτική Λέσχη Φιλιππούπολης, Σύλλογος Αργιθεατών ν. Λάρισας “Ο Άγιος Νικόλαος”, Σύλλογος Ποντίων Λάρισας, Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Αγ. Αθανασίου “Χοραγωγία”, Χορόκυκλος “Φίλοι της Παράδοσης”, Εξωραϊστικός Σύλλογος Αμπελοκήπων Λάρισας, Πολιτιστικός Σύλλογος Κατοίκων & Φίλων Συνοικίας Νέας Σμύρνης, Πολιτιστικός Σύλλογος Λάρισας “O Άγιος Γεώργιος”, Τοπική Κοινότητα Μάνδρας, Παλινοστούντων Ποντίων Λάρισας “ο Πόντος”, Πανηπειρωτικός Σύνδεσμος ν. Λάρισας, Πανθεσσαλικός Σύλλογος Σπηλιωτών “Ο Κίσσαβος”, Πολιτιστικό Κέντρο Ομίλου ΔΕΗ, Σύλλογος Κρανιωτών Λάρισας και Περιχώρων ”Η Ξηροκρανιά”, ”Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής & Δημοτικής Μουσικής Λάρισας, Εργαστήρι Παραδοσιακής και Λαϊκής Μουσικής Μελωδία κ.ά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου (της Τρανής Αποκριάς):

9.00 π.μ : Στη Φαλάνη, αποκριάτικο πάρτι των χορευτικών τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου και κοπή πίτας

11:30 πμ: “Μπουλούκια” καρναβαλιστών, με σημείο συνάντησης το Α’ Αρχαίο Θέατρο, θα διασχίσουν το εμπορικό κέντρο της Λάρισας

13:00: Στην Κεντρική πλατεία, παραδοσιακό γλέντι με τον Γιάννη Λίταινα και αναβίωση εθίμων, όπως το γαϊτανάκι.

20.00: Άναμμα φωτιάς σε 13 σημεία, στο κέντρο της πόλης και τις συνοικίες-κοινότητες, με τη συμμετοχή χορευτικών συλλόγων: