Σε δομές Υγείας και Φροντίδας ο Θανάσης Μαμάκος – Ευχές και πασχαλινά δώρα

Ευχές και πασχαλινά δώρα σε γονείς, μικρούς ασθενείς, αλλά και στους ανθρώπους τρίτης ηλικίας μοίρασε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, ο οποίος πραγματοποίησε διαδοχικές επισκέψεις σε δομές υγείας και φροντίδας της Λάρισας.

«Αυτές τις γιορτινές μέρες, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε λίγη χαρά στους συμπολίτες μας, μικρούς και μεγαλύτερους, να δούμε το χαμόγελο να λάμπει στα πρόσωπά τους -αυτό είναι η πιο πολύτιμη ανταμοιβή», επισήμανε ο κ. Μαμάκος, που επισκέφθηκε διαδοχικά την Παιδιατρική Κλινική του ΠΓΝΛ, τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Λαρισαίων, αλλά και το Γηροκομείο, υπογραμμίζοντας το έργο και την προσφορά τους στην τοπική κοινωνία.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, που συνοδευόταν από την υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Λαρισαίων, κ. Χρύσα Τζιαστούδη, είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει ευχές με τη διοίκηση και το προσωπικό της Παιδιατρικής Κλινικής, όπου τον υποδέχθηκαν ο αναπληρωτής διοικητής του ΠΓΝΛ και η διευθύντρια της Κλινικής, καθηγήτρια Ιωάννα Γριβέα.

Χαμόγελα, πασχαλινές ευχές και δώρα είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει ο κ. Μαμάκος με τους συμπολίτες ΑμεΑ στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Λαρισαίων, επόμενο σταθμό των σημερινών του επισκέψεων.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, που συνοδευόταν από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, κ. Χρήστο Αγορίτσα και την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παιδείας, κ. Σταυρούλα Μπαξεβάνου, συνομίλησε και με το προσωπικό της δομής, ευχαριστώντας τους υπαλλήλους και τους λειτουργούς για την προσφορά και το έργο τους.

Να σημειωθεί ότι με μέριμνα του Δημάρχου Λαρισαίων, πασχαλινά δώρα μοιράστηκαν και στις γυναίκες και παιδιά που βρίσκονται υπό τη φροντίδα του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας.

Ο κ. Μαμάκος βρέθηκε και στο Γηροκομείο Λάρισας, όπου είχε μια πολύ ζεστή συνάντηση με τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας που φιλοξενούνται στη δομή και είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει ευχές μαζί τους, καθώς και με το προσωπικό του Γηροκομείου.

«Είμαστε και θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, όχι μόνο με έργα, αλλά με ουσιαστικό ενδιαφέρον και φροντίδα για τον άνθρωπο. Για μια πόλη που αγκαλιάζει τους ανθρώπους της και χτίζει καθημερινά δεσμούς εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης. Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα σε όλους», είπε ο κ. Μαμάκος.