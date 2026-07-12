Σε δύο χρόνια οι πρώτες κατοικίες με κοινωνική αντιπαροχή – Τον Σεπτέμβριο οι διαγωνισμοί, στον κατάλογο και η Λάρισα

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της Κοινωνικής Αντιπαροχής.

Το θεσμικό πλαίσιο έχει ψηφιστεί και έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τα πρώτα πέντε δημόσια ακίνητα σε Λάρισα (στην περιοχή του Αγίου Θωμά), Παιανία, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και Πύργο, τα οποία αναμένεται να δημοπρατηθούν τον Σεπτέμβριο.

Όπως ανέφερε, η αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων δεν είναι απλή διαδικασία, καθώς πολλά ακίνητα έχουν σύνθετο ιδιοκτησιακό καθεστώς ή χρησιμοποιούνται ήδη από φορείς, υπουργεία και οργανισμούς για δικές τους ανάγκες.

Στόχος είναι οι πρώτες κατοικίες από τα πέντε αυτά ακίνητα να βγουν στην αγορά σε περίπου δύο χρόνια.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr