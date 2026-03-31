Σε εξέλιξη ασφαλτοστρώσεις με τμηματικές παρεμβάσεις στον οδικό άξονα Λάρισας – Τρικάλων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται το τελευταίο διάστημα εργασίες ασφαλτόστρωσης σε επιμέρους σημεία της εθνικής οδού Λάρισας–Τρικάλων, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή Φαρκαδόνας, Ζάρκου και έως την είσοδο της Λάρισας (Τερψιθέα). Πρόκειται για παρεμβάσεις που εκτελούνται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα συντήρησης και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

Οι εργασίες αφορούν κυρίως φρεζάρισμα φθαρμένων τμημάτων και τοποθέτηση νέας ασφαλτικής στρώσης, σε σημεία όπου έχουν εντοπιστεί σημαντικές φθορές ή αυξημένη επικινδυνότητα. Η εικόνα που καταγράφεται στον δρόμο –με αποσπασματικές παρεμβάσεις– οφείλεται στο γεγονός ότι τα έργα δεν εκτελούνται σε ενιαίο μήκος, αλλά σε επιλεγμένα «κομμάτια» του άξονα.

Ιδιαίτερα στο τμήμα Φαρκαδόνα–Ζάρκο, έχουν πραγματοποιηθεί ασφαλτοστρώσεις συνολικού μήκους περίπου 1,5 χιλιομέτρου, στο πλαίσιο εργολαβίας συντήρησης του παράπλευρου δικτύου, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης και την ενίσχυση της ασφάλειας για τους χρήστες του δρόμου.

Την ίδια ώρα, πιο κοντά στη Λάρισα και συγκεκριμένα στην περιοχή Τερψιθέας, οι παρεμβάσεις συνδέονται και με το μεγαλύτερο –και ακόμη ανολοκλήρωτο– έργο ανακατασκευής του άξονα. Πρόκειται για την κατασκευή νέας οδικής αρτηρίας μήκους περίπου 5,5 χιλιομέτρων, που εκτείνεται έως τη Ραχούλα και φιλοδοξεί να ολοκληρώσει τη σύνδεση Λάρισας–Τρικάλων με σύγχρονες προδιαγραφές.

Ωστόσο, το έργο αυτό συνοδεύεται από σημαντικές καθυστερήσεις, οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης και επερωτήσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο και παραμένει άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί.

