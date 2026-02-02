Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης μετά την κακοκαιρία στα παράλια της Αγιάς

Σε φάση αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία βρίσκονται τα παράλια της Λάρισας και ο δήμος Αγιάς.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, συνεργεία του δήμου Αγιάς και της περιφέρειας Θεσσαλίας επιχειρούν σε ημιορεινές και παραλιακές περιοχές, προκειμένου να απομακρύνουν καταπτώσεις βράχων, φερτά υλικά και συσσωρευμένα νερά από το οδικό δίκτυο. Παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε σημεία όπου κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα πρόσβασης και κυκλοφορίας.

Η ένταση των φαινομένων χθες οδήγησε σε υπερχείλιση χειμάρρων και ρεμάτων, ενώ σε αρκετά σημεία της παραλιακής ζώνης η θάλασσα πέρασε στη στεριά, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές και ιδιωτικές περιουσίες. Ιδιαίτερα επιβαρυμένη ήταν η κατάσταση στον Αγιόκαμπο, όπου πλημμύρισαν κατοικίες και καταστήματα στην περιοχή, με τα νερά να εισέρχονται σε ισόγειους χώρους και αυλές.

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στο παραλιακό οδικό δίκτυο, το οποίο χθες διακόπηκε κατά τόπους, κυρίως στα σημεία εκβολής ρεμάτων. Η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιούνταν με δυσκολία ή διακόπηκε προσωρινά, μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά και να καταστεί δυνατή η επέμβαση των συνεργείων.

Παράλληλα, πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν σε αγροτικές εκτάσεις του δήμου Αγιάς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε ετοιμότητα, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, της περιφέρειας Θεσσαλίας και του δήμου Αγιάς, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Οι εργασίες αποκατάστασης αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, έως ότου αποκατασταθούν πλήρως οι ζημιές σε δρόμους και υποδομές.

Hλίας Σκυλλάκος (ΑΠΕ-ΜΠΕ)