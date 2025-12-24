Σε εορταστικούς ρυθμούς η αγορά στη Λάρισα – Το ωράριο

Ημέρα των τελευταίων αγορών πριν τα Xριστούγεννα η σημερινή, με τα καταστήματα να κλείνουν νωρίτερα.

Στη Λάρισα τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 18:00, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν επίσης με διευρυμένο ωράριο, με τις περισσότερες αλυσίδες να κλείνουν στις 9 το βράδυ.

Επίσης, οι φούρνοι και τα αρτοποιεία θα ανοίξουν από νωρίς το πρωί και θα λειτουργήσουν έως τις 14:00 ή 15:00, με πιθανότητα πρόωρου κλεισίματος σε περίπτωση εξάντλησης των προϊόντων.

Τέλος από τον Δήμο Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι λόγω της αργίας της 25ης Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα), ημέρα Πέμπτη, οι λαϊκές αγορές που γίνονται την ημέρα αυτή, πραγματοποιούνται μία ημέρα πριν, δηλαδή σήμερα, Τετάρτη 24.12.2025, στους ίδιους χώρους.

Μεθαύριο, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου (δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων), οι λαϊκές αγορές δεν θα λειτουργήσουν καθόλου.

Ε.Π. kosmoslarissa.gr