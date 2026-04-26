Σε εφαρμογή το νέο ωράριο για το κοινό στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας

Σε τροποποίηση του ωραρίου για το κοινό στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας, προχωρά από αύριο, Δευτέρα, ο Δήμος Λαρισαίων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αυξημένων αγωνιστικών υποχρεώσεων αθλητών και συλλόγων της πόλης, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Αθλητισμού, από αύριο, Δευτέρα 27 Απριλίου, το ωράριο για το κοινό στο κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας διαμορφώνεται ως εξής:

Καθημερινά: 08:00 – 17:00

Σάββατο: 08:00 – 13:00 (παραμένει ως έχει)

Να σημειωθεί ότι αυτή η τροποποίηση κρίνεται αναγκαία, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το κλειστό Κολυμβητήριο του ΕΑΚ Λάρισας, σημαίνουν ότι σημαντικός αριθμός αθλητών, αλλά και δραστηριοτήτων συλλόγων, θα μεταφερθεί στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας -ήδη έχουν κατατεθεί σχετικά αιτήματα στο αρμόδιο Τμήμα Αθλητισμού.

Να τονιστεί ότι πρόκειται για προσωρινή αλλαγή, η οποία αποσκοπεί στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων και στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση της αθλητικής κοινότητας. Η δραστηριοποίηση σημαντικών Συλλόγων και αθλητών της κολύμβησης, με εξαιρετικές επιδόσεις σε πανελλαδικό αλλά και διεθνές επίπεδο, έχουν τοποθετήσει τη Λάρισα στον κολυμβητικό χάρτη μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων και γεγονότων – η στήριξη στην προσπάθεια και την προσφορά τους είναι έμπρακτη.

Ο Δήμος Λαρισαίων ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή αυτή αλλαγή, ενώ για κάθε νεότερη εξέλιξη θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.