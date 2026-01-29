Σε κλίμα οδύνης οι κηδείες τριών θυμάτων της έκρηξης

Τελευταία πράξη του δράματος σήμερα για τρεις από τις πέντε οικογένειες των εργαζομένων που χάθηκαν στην τρομακτική έκρηξη και φωτιά στο εργοστάσιο της βιομηχανίας “Βιολάντα”. Των γυναικών που όπως κάθε νύχτα πήγαν να κάνουν τη βάρδια τους, αλλά δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους.

Στο Προάστιο Καρδίτσας, στην τελευταία της κατοικία οδηγήθηκε νωρίτερα η 46χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα, σε κλίμα οδύνης την αποχαιρέτισαν συγγενείς και φίλοι. Στον ναό του Αγ. Αθανασίου, εψάλλη η νεκρώσιμος ακολουθία. Η 46χρονη ήταν μητέρα τριών παιδιών, που μαζί με τον σύζυγο και την μητέρα της είπαν το τελευταίο αντίο με πόνο και θλίψη. Μαζί τους και αρκετές συνάδελφοι της 46χρονης. Η γυναίκα δούλευε στην βιομηχανία τα τελευταία 10 χρόνια. Μέλη της Φιλαρμονικής του Δήμου Καρδίτσας, απέδιδαν πένθιμα εμβατήρια.

Στο Γριζάνο Τρικάλων, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην 56χρονη Αναστασία Νάσιου. Στην εκκλησία του Αγ. Νικολάου, το παρών έδωσε όλο το χωριό. Η γυναίκα βρισκόταν τα τελευταία 30 χρόνια στην Γερμανία και τους τελευταίους μήνες εργαζόταν στο εργοστάσιο για να συμπληρώσει τα ένσημά της προκειμένου να βγει στην σύνταξη.

Στις 16:00 πραγματοποιήθηκε στον ναό του Αγ. Αθανασίου, η κηδεία της 65χρονης Αγάπης Μπουνόβα στο Μεγαλοχώρι. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού είπαν το τελευταίο αντίο και την συνόδευσαν στην τελευταία της κατοικία. Η γυναίκα βρισκόταν κοντά στην συνταξιοδότησή της και εργαζόταν στην νυχτερινή βάρδια για να φροντίζει την εγγονή της. Στεφάνια κατέθεσαν, το Εργατικό Κέντρο, ο Δήμος Τρικαίων και πολλοί συνάδελφοί της.

Αύριο Παρασκευή κηδεύονται τα δύο άλλα θύματα της έκρηξης.

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη, κηδεύεται αύριο Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στον ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων. Επίσης τελείται στα Τρίκαλα η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, στον ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.

ertnews.gr