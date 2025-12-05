Σε κλοιό κακοκαιρίας Λάρισα και Θεσσαλία – Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής σήμερα

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται ήδη από χθες η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος Λαρισαίων για την επιδείνωση του καιρού που θα πλήξει σχεδόν το σύνολο της χώρας.

Ήδη οι σχετικές προειδοποιήσεις του 112 έφτασαν στα κινητά των Λαρισαίων από χθες βράδυ, ενώ σήμερα Παρασκευή στη Λάρισα σημειώνεται έντονη βροχόπτωση από το πρωί .

Πάντως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα υψηλότερα ύψη βροχής αναμένονται στα παράλια, από τη Λεπτοκαρυά έως την Αγιά – Αγιοκάμπο, όπου εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσουν τα 200 χιλιοστά, προκαλώντας ροές χειμάρρων με μεγάλη ταχύτητα. Στην Αγιά το ύψος της βροχής υπολογίζεται γύρω στα 150 χιλιοστά, ενώ στα Φάρσαλα η ποσότητα αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 40 και 50 χιλιοστών.

Τους φόβους για τα παράλια ενισχύει το γεγονός ότι οι άνεμοι προβλέπονται ισχυροί ακόμα και 9 μποφόρ με την θάλασσα να σφυροκοπάει τις ακτές.



