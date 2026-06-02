Σε κομβικούς δρόμους σε Τύρναβο και Πλατύκαμπο οι αγρότες – Προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό

Το απόγευμα οι αγρότες του πρώην δήμου Πλατυκάμπου συγκεντρώθηκαν συντεταγμένα με τα τρακτέρ τους στον κόμβο Πλατυκάμπου στην παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου.

«Οι αγρότες είμαστε αναγκασμένοι να βγούμε στους δρόμους. Αν δεν διαδηλώσουμε σήμερα, αύριο δεν θα έχουμε καθόλου δουλειά να κάνουμε», τόνισε σε δηλώσεις του ο Γιάννης Κουκούτσης, εκ μέρους της ΕΟΑΣΝΛ. Παραθέτοντας τα δίκαια αιτήματα που προέβαλαν και με την σημερινή κινητοποίηση, σημείωσε πως «απαιτούμε την άμεση καταβολή των πληρωμών σε όσους αγρότες δεν έχουν λάβει τις ενισχύσεις τους λόγω προβλημάτων με το σύστημα παρακολούθησης (monitoring). Ζητάμε να ανοίξει η πλατφόρμα για την επιδότηση των λιπασμάτων. Η αύξηση στο κόστος των λιπασμάτων ξεπερνά το 60%, οπότε η συγκεκριμένη μείωση δεν επαρκή, αλλά ακόμα και αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί».

Αναφερόμενος στις εξευτελιστικές τιμές σημείωσε χαρακτηριστικά πως «οι παραγωγοί μπαίνουμε μέσα». Πρόσθεσε ότι «οι αγρότες έχουν συμμετάσχει επανειλημμένα σε συσκέψεις και διάλογο με την κυβέρνηση, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει επιλυθεί κανένα από τα αιτήματά τους», ενώ ξεκαθάρισε πως «ο μόνος δρόμος που μας απομένει είναι αυτός του αγώνα».

Την ίδια ώρα οι αγροτοκτηνοτρόφοι από τον Τύρναβο βρέθηκαν με δεκάδες τρακτέρ πάνω στην Εθνική Οδό Λάρισας – Κοζάνης όπου απέκλεισαν συμβολικά την κυκλοφορία για λίγες ώρες. Στο πλευρό τους ήταν αντιπροσωπεία της δημοτικής Αρχής Τυρνάβου με επικεφαλής τον δήμαρχο, Στέλιο Τσικριτσή.

