Σε Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα τρεις από τις υψηλότερες θερμοκρασίες το 2025

Ο καιρός το 2025 χαρακτηρίστηκε από τρία αξιοσημείωτα μετεωρολογικά στοιχεία και συγκεκριμένα, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνα διαρκείας τον Ιούλιο, αλλά και μεγάλα ύψη βροχής στη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα σε Ήπειρο και Ιόνιο.

Στην καιρική ανασκόπηση του 2025, την οποία επιμελήθηκε και ανέλυσε η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo, επισημαίνεται ότι εννέα στους 12 μήνες μέσα στο 2025 σημειώθηκαν θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές τιμές, με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στη Σκάλα Μεσσηνίας στις 25 Ιουλίου 2025, όπου το θερμόμετρο, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών άγγιξε τους 45,8 βαθμούς.

Στο κατάλογο με τις 10 υψηλότερες θερμοκρασίας και τρεις Θεσσαλικές πόλεις.

Στη Λάρισα η θερμοκρασία άγγιξε στις 22 Ιουλίου 2025 τους 44,8 βαθμούς, στην πόλη της Καρδίτσας τους 44,6 βαθμούς και στα Τρίκαλα τους 44,2 βαθμούς Κελσίου.

Όπως σημειώνει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, το 2025 ήταν μία χρονιά με υψηλές θερμοκρασίες, με το καλοκαίρι να αποτελεί το τρίτο θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα (2024 ήταν το θερμότερο, ενώ ακολουθεί το 2012 με πολύ μικρή διαφορά από το 2025)

Καύσωνες διαρκείας

Σημαντικό στοιχείο, όπως εξηγεί ο ίδιος, είναι ότι τα τέσσερα από τα πέντε τελευταία καλοκαίρια και συγκεκριμένα κατά τις χρονιές 2021, 2023, 2024 και 2025 έχουν σημειωθεί καύσωνες μεγάλης διάρκειας.

«Το 2021, 2023, 2024 και το 2025 είχαμε τα καλοκαίρια καύσωνες μεγάλης διάρκειας, δηλαδή, πάνω από 9-10 μέρες, κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ υπό την έννοια να είναι τόσοι πολλοί μαζεμένοι χρονικά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

