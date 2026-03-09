Σε νέα φάση οι εργασίες για τον Εσωτερικό Δακτύλιο – Ανακατασκευή σε Παναγούλη και Ηρ. Πολυτεχνείου

Σε νέα φάση μπαίνουν οι εργασίες για την ολοκλήρωση του Εσωτερικού Δακτυλίου Λάρισας (κυκλικός κόμβος Φαρσάλων), καθώς από αύριο, Τρίτη 10 Μαρτίου ξεκινά η ανακατασκευή τμημάτων των οδών Παναγούλη και Ηρ. Πολυτεχνείου.

Σε ισχύ τίθενται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με περιορισμό πλάτους λωρίδας κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, οι εργασίες της Β’ φάσης του έργου ολοκλήρωσης του εσωτερικού δακτυλίου, συνεχίζονται αύριο, Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 με το στάδιο Β9 (μερική εφαρμογή 9 ημέρες) και το στάδιο Β10 (μερική εφαρμογή 7 ημέρες) του ΦΕΚ 3793/Β/17-7-2025 που αφορά τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εργοταξιακού χαρακτήρα) για το παραπάνω έργο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή των έργων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, όπως εμφανίζονται στα σχεδιαγράμματα που ακολουθούν:

Τo στάδιo Β9 (μερική εφαρμογή 9 ημέρες) αφορά στην ανακατασκευή του τμήματος της οδού Παναγούλη, στο ΟΤ 828, από την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου έως την οδό Ιουστινιανού (δεξιά κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων από την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου προς την οδό Ιουστινιανού).

Τo στάδιo Β10 (μερική εφαρμογή 7 ημέρες) αφορά στην ανακατασκευή του τμήματος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στο Ο.Τ. 828, από το ύψος των Σχολικών Συγκροτημάτων και τη νέα διάβαση πεζών μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Παναγούλη (δεξιά κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων προς την οδό Παναγούλη).

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών θα εφαρμοστούν οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

l Στην περιοχή της Ζώνης των Έργων, της οδού Παναγούλη, από την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου έως την οδό Ιουστινιανού, η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται σε λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,15 μ. ανά κατεύθυνση, με ταυτόχρονη απαγόρευση στάσης & στάθμευσης των οχημάτων στην δεξιά πλευρά κατά την κατεύθυνση από την οδό Ιουστινιανού προς την οδό Ηρ. Πολυτεχνείου.

l Στην περιοχή της Ζώνης των Έργων, της οδού Ηρ.Πολυτεχνείου, στο Ο.Τ. 828, από το ύψος των Σχολικών Συγκροτημάτων και για 65 μ. περίπου μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Παναγούλη, η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας (τοπική μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία), λόγω της στένωσης του οδοστρώματος.

Η ισχύς των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα έχει εφαρμογή από αύριο, Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 έως και την Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026 καθ’ όλο το 24ωρο.

Υπενθυμίζεται ότι οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται στα πλαίσια του δημοτικού έργου “Ολοκλήρωση Εσωτερικού Δακτυλίου Λάρισας”, προϋπολογισμού 11,7 εκατ. Ευρώ, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του ΥΠΕΣ και τον Δήμο Λαρισαίων.