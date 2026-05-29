Σε οικονομική ασφυξία η εστίαση στη Θεσσαλία – Καλύτερη η εικόνα για τα καταλύματα σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Η εικόνα του τουριστικού κλάδου στη Θεσσαλία, κατά το α’ τρίμηνο του 2026, κινήθηκε σε δύο διαφορετικές ταχύτητες, ακολουθώντας τη γενικότερη πανελλαδική τάση που καταγράφουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, ο κλάδος των καταλυμάτων παρουσίασε ήπια αύξηση στον κύκλο εργασιών, ενώ η εστίαση εμφάνισε πτωτική πορεία, γεγονός που αποτυπώνει τις πιέσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων καταλυμάτων αυξήθηκε κατά 3,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026, φτάνοντας τα 528,4 εκατ. ευρώ, έναντι 512,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Αντίθετα, στις επιχειρήσεις εστίασης σημειώθηκε μείωση 1,9%, με τον συνολικό τζίρο να διαμορφώνεται στα 2,14 δισ. ευρώ.

Η Θεσσαλία φαίνεται να επηρεάζεται από τη συνολική επιβράδυνση της κατανάλωσης στην εστίαση, παρά το γεγονός ότι οι χειμερινοί προορισμοί της περιοχής, όπως το Πήλιο και τα Μετέωρα, συνέχισαν να συγκεντρώνουν επισκεψιμότητα κατά τους πρώτους μήνες του έτους. Η αυξημένη λειτουργική επιβάρυνση των επιχειρήσεων, η άνοδος του κόστους πρώτων υλών και η συγκρατημένη καταναλωτική δαπάνη επηρέασαν κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εστίασης.

Αντίθετα, τα καταλύματα παρουσίασαν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, καθώς η ζήτηση για σύντομες αποδράσεις και ο εναλλακτικός τουρισμός διατήρησαν σε θετικό επίπεδο τις κρατήσεις, ιδιαίτερα σε ορεινούς και φυσιολατρικούς προορισμούς της περιφέρειας. Η τάση αυτή επιβεβαιώνει ότι ο τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας, παρότι οι επιμέρους κλάδοι εμφανίζουν διαφορετικές επιδόσεις.

Συνολικά, το α’ τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίζεται από συγκρατημένη αισιοδοξία για τον κλάδο των καταλυμάτων στη Θεσσαλία, αλλά και έντονο προβληματισμό για την εστίαση, η οποία συνεχίζει να πιέζεται από το αυξημένο λειτουργικό κόστος και τη μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Οι επόμενοι μήνες της θερινής περιόδου αναμένεται να κρίνουν εάν η τουριστική κίνηση θα μπορέσει να ενισχύσει ουσιαστικά την τοπική αγορά και να αντιστρέψει τις απώλειες στην εστίαση.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr