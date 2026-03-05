Σε οικονομικό αδιέξοδο η κτηνοτροφία – Bραχνάς η απαγόρευση βόσκησης μέχρι τον Ιούνιο

Eντονη διαμαρτυρία εκφράζει η Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) με ανακοίνωσή της για την επέκταση των μέτρων βιοασφάλειας και ειδικότερα με την απαγόρευση της βόσκησης μέχρι τον Ιούνιο (σ.σ. γνωστοποιήθηκε από κτηνιάτρους σε κάποιες περιοχές όπως π.χ. στη Χαλκιδική), τονίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι της χώρας αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα η ΠΕΚ υπογραμμίζει ότι σταθερή και μόνιμη λύση στο πρόβλημα αποτελεί ο εμβολιασμός, ζητώντας την άμεση εφαρμογή του. Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων εργαστηρίων εξέτασης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς και την εντατικοποίηση των ελέγχων.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν επίσης την άμεση πληρωμή όσων παραμένουν απλήρωτοι, καθώς και την καταβολή των ενισχύσεων από τα υπόλοιπα προγράμματα, όπως τα βιολογικά, τα οικολογικά σχήματα και οι συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μείνουν απούλητες πολλές χιλιάδες αμνοερίφια, την ώρα που η ζήτηση αναμένεται αυξημένη λόγω του Καθολικού και του Ορθόδοξου Πάσχα.

Η ΠΕΚ σημειώνει ότι ο κλάδος βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση, με πολλούς παραγωγούς να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις.

«Ενόψει του Πάσχα θα πρέπει να λειτουργήσουν περισσότερα εργαστήρια για την ευλογιά. Οι έλεγχοι δεν επαρκούν. Σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως για παράδειγμα στη Χαλκιδική οι κτηνίατροι μας ενημέρωσαν ότι η απαγόρευση της βόσκησης πάει έως τον Ιούνιο λόγω των μέτρων βιοασφάλειας για την ευλογιά. Αυτό θα είναι καταστροφικό για τον κλάδο μας, οι κτηνοτρόφοι δεν αντέχουν άλλο οικονομικά» είπε στο ypaithros.gr ο Δημήτρης Καμπούρης, πρόεδρος της ΠΕΚ.