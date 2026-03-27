Σε οριστικό κλείσιμο οδεύει το ταχυδρομείο Αγιάς – Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία

Η έντονη αντίθεση προς την πολιτική της διοίκησης των ΕΛΤΑ και κατ’ επέκταση της κυβέρνησης σε ότι αφορά την αναδιοργάνωση του δικτύου υποκαταστημάτων σε όλη τη χώρα, εκφράστηκε το πρωί της Παρασκευή (27/3) με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αγιά όπου η απόφαση κλεισίματος του ταχυδρομείου της και μεταφοράς των υπηρεσιών θυρίδας σε ιδιώτη φαίνεται να είναι οριστική και αμετάκλητη.

Διαμαρτυρία η οποία ξεκίνησε με ομιλίες στην Κεντρική πλατεία της κωμόπολης, μπροστά στο δημαρχείο της, από τους δημάρχους Αγιάς, Τεμπών και Τυρνάβου, Αντώνη Γκουντάρα, Γιώργο Μανώλη και Στέλιο Τσικριτσή αντίστοιχα, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Παντελή Χατζηρούφα, τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Θεσσαλίας Τάσο Τσιαπλέ και τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Αγιάς Θανάση Παπαποστόλου, και ολοκληρώθηκε με παράδοση στο ταχυδρομείο ψηφισμάτων διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας και τοπικών συλλόγων.

Στα ψηφίσματα δηλώνεται η απογοήτευση που έχει προκληθεί από την δίχως διαβούλευση με την τοπική κοινωνία απόφαση των ΕΛΤΑ να κλείσουν το κατάστημα της Αγιάς και ζητείται η άμεση ανάκλησή της, η συνέχιση της λειτουργίας με δημόσιο χαρακτήρα κι όχι με την παραχώρησή του σε ιδιώτη που θα προκαλέσει σίγουρα νέες επιβαρύνσεις στους πολίτες της περιοχής, η διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας του με πλήρη στελέχωση ώστε να συνεχίσει να εξυπηρετεί με επάρκεια τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, η δέσμευση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ και της Πολιτείας ότι θα μεριμνήσουν για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του καταστήματος αντί για την υποβάθμισή του και η διασφάλιση της συνέχισης όλων των τραπεζικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του καταστήματος σε συνεργασία με την Eurobank, οι οποίες είναι απαραίτητες για τους κατοίκους.

Κοινοβουλευτική παρέμβαση – Αναφορά προς τον αρμόδιο υπουργό για το θέμα έκανε η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη.

Η ενημέρωση των ΕΛΤΑ προς τον δήμαρχο Αγιάς

Με επιστολή την Πέμπτη 26 Μαρτίου, αφού προηγουμένως, την Παρασκευή 20 Μαρτίου, είχε υπάρξει και τηλεφωνική επικοινωνία, τα ΕΛΤΑ, δια του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου κ. Μάριου Καλογερά Τέμπου, ενημέρωσαν τον δήμαρχο Αγιάς κ. Γκουντάρα για το κλείσιμο του υποκαταστήματος και για το πώς θα εξυπηρετούνται πλέον οι πολίτες.

Η επιστολή έχει ως εξής:

«Στο πλαίσιο εφαρμογής του πλάνου μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το κατάστημα ΕΛΤΑ της Αγιάς θα μεταφέρει τη δραστηριότητά του στο ταχυδρομικό πρακτορείο της περιοχής σας, με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πολιτών και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου. Η μεταφορά θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 3 Απριλίου.

Στα 600 μέτρα λειτουργεί, με διευρυμένο ωράριο, το ταχυδρομικό πρακτορείο του τοπικού συνεργάτη, του κ. Δημήτρη Χαύδα (Εμπόριο Ηλεκτρικών Συσκευών). Το πρακτορείο παρέχει όλες τις υπηρεσίες θυρίδας, όπως ενδεικτικά πληρωμή σύνταξης από θυρίδα, εργόσημο, πληρωμή λογαριασμών, αποστολή χρημάτων και το σύνολο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις τραπεζικές συναλλαγές της Eurobank. Για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, η περιοχή εξυπηρετείται από ΑΤΜ. Παράλληλα, λειτουργεί και σημείο εναλλακτικής εξυπηρέτησης για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών.

Η διανομή στην περιοχή, καθώς και η εξυπηρέτηση όσων πολιτών λαμβάνουν υπηρεσίες κατ’ οίκον, θα συνεχιστούν κανονικά, με τον ίδιο ρυθμό και τη συχνότητα επισκέψεων που ίσχυαν μέχρι σήμερα, χωρίς καμία αλλαγή. Επιπλέον, διευκρινίζεται ρητά ότι το τακτικό προσωπικό των ΕΛΤΑ δεν χάνει τη θέση εργασίας του. Οι εργαζόμενοι θα μετακινηθούν σε άλλο κατάστημα ΕΛΤΑ εντός του νομού, στο πλαίσιο της ομαλής αναδιοργάνωσης του δικτύου.

Για την πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, θα πραγματοποιηθεί αφισοκόλληση σε επιλεγμένα σημεία εντός του δήμου, ενώ θα διανεμηθούν και ενημερωτικά φυλλάδια στους δημότες από τους ταχυδρόμους, με σαφείς πληροφορίες για τα σημεία εξυπηρέτησης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες θα γνωρίζουν εγκαίρως πού και πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν, χωρίς καμία διακοπή στην καθημερινότητά τους».

choraagia.gr