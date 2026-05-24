Σε πλήρη εξέλιξη έργα υποδομής στο κέντρο και τις συνοικίες της Λάρισας – Στην τελική ευθεία η διασύνδεση μνημείων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έργα υποδομής -πλήρης ανακατασκευή δρόμων και πεζοδρομίων- στη Λάρισα, με τις εργασίες να εκτελούνται σε πολλαπλά μέτωπα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το έργο της διασύνδεσης μνημείων και τοπόσημων, στο κέντρο της πόλης, ενώ στην επόμενη φάση, αυτή της έναρξης διαμόρφωσης του κόμβου, περνούν οι εργασίες στη συμβολή Ηρ.Πολυτεχνείου και Φαρσάλων -να σημειωθεί ότι οι εργασίες για τα δίκτυα κοινής ωφελείας που προηγήθηκαν, έχουν ολοκληρωθεί.

«Η Λάρισα αλλάζει “πρόσωπο”, με οργανωμένο σχέδιο, χρονοδιάγραμμα και στόχο την αναβάθμιση της καθημερινότητας και της λειτουργικότητας της πόλης», σημειώνει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ.Χρήστος Τερζούδης, με αφορμή τα έργα στις οδούς Τ.Βελησσαρίου, Γεωργιάδου και Δήμητρας, που βρίσκονται στην τελική ευθεία -με βάση τα χρονοδιαγράμματα, στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το πολύ μεγάλο έργο των αναπλάσεων και ανακατασκευών οδών που δημιουργούν ένα «πλέγμα» ιστορικών διαδρομών στο κέντρο της πόλης.

Χαρακτηριστικά να αναφερθεί, ακόμη, ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικές μονάδες, που αφορά στα έργα στην Ανθίμου Γαζή και Ηπείρου, με τις ευρύτατες αναπλάσεις και ανακατασκευές κατά μήκος των οδών αυτών που προηγήθηκαν.

Συντονισμένη προσπάθεια αναβάθμισης

Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τα συνεργεία του Δήμου Λαρισαίων (καθώς και οι ανάδοχοι) εργάζονται εντατικά σε πολλαπλά μέτωπα: ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις οδικών αξόνων, ανάπλαση πεζοδρομίων για ασφαλή μετακίνηση πεζών και ΑμεΑ, εκσυγχρονισμός φωτισμού -στο κέντρο αλλά και τις συνοικίες.

«Γίνεται μια μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια αναβάθμισης. Με υπευθυνότητα και ξεκάθαρο σχεδιασμό υλοποιούμε ένα ευρύ πλέγμα τεχνικών έργων, που εκσυγχρονίζουν τις υποδομές, ενισχύουν την ασφάλεια και βελτιώνουν αισθητά την ποιότητα ζωής όλων μας.

Γνωρίζουμε καλά ότι αυτό το ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων προκαλεί προσωρινή αναστάτωση στην κυκλοφορία και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας -και ζητούμε την κατανόησή τους για αυτό. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα οφέλη των έργων είναι μόνιμα και θα τα απολαμβάνουμε για πολλά χρόνια», τονίζει ο κ.Τερζούδης.

Στην τελική ευθεία

Στην τελική ευθεία βρίσκονται τα έργα για τη διασύνδεση 16 μνημείων και πολιτιστικών τοπόσημων στο κέντρο της Λάρισας, με την οδό Τ.Βελησσαρίου και τις παρεμβάσεις σε Δήμητρας και Γεωργιάδου να αποτελούν το τελευταίο κομμάτι του «παζλ» αναπλάσεων και ανακατασκευής, που έχουν αλλάξει την εικόνα στις γειτονιές που περικλείονται από αυτές τις οδούς. Ορόσημο αποτελεί το τέλος του Ιουνίου του τρέχοντος έτους, οπότε και εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί σχεδόν το σύνολο των παρεμβάσεων.

Οργάνωση για τα δίκτυα κοινής ωφελείας

Στο μέτωπο της κατασκευής του κυκλικού κόμβου, στη συμβολή των οδών Ηρ.Πολυτεχνείου και Φαρσάλων, οι εργασίες μπαίνουν στην επόμενη φάση, αυτή της διαμόρφωσης του κόμβου.

Όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν σε εξέλιξη εργασίες που αφορούσαν στην τακτοποίηση και διευθέτηση δικτύων κοινής ωφελείας (ΔΕΥΑΛ, τηλεπικοινωνίες, ΔΕΗ, φυσικό αέριο). Από τη Δημοτική Αρχή υπογραμμίζεται πως το έργο είναι κομβικής σημασίας και έπρεπε να προηγηθούν οι εργασίες για τα δίκτυα, ώστε να μην επαναλαμβάνεται το τραγικό φαινόμενο ο Δήμος να κάνει έργα και να ασφαλτοστρώνει, αλλά να έπονται εργασίες για τα δίκτυα.

«Δώσαμε μεγάλη έμφαση στον προγραμματισμό και οργάνωση αυτών των εργασιών. Ναι, έχει ένα κόστος στο χρονοδιάγραμμα, αλλά το τελικό αποτέλεσμα δικαιώνει την επιλογή μας», τονίζει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Θεοπόμπου, Παιωνίου, Θεοφράστου, Λατταμύα και Μαρτάλη

Εκτός από τα έργα στο κέντρο, έχει υλοποιηθεί και ένα τεράστιο πλέγμα παρεμβάσεων στις συνοικίες, όπως σε Άγιο Θωμά-Φιλιππούπολη, με τη διάνοιξη της οδού Θεοπόμπου και τις αναπλάσεις/δημιουργία πεζοδρομίων σε μια οδό που οι κάτοικοί της για χρόνια ολόκληρα ζητούσαν έργα. Παράλληλα, αποκαταστάθηκε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο τμήμα στην οδό Ιωαννίνων, στο ρεύμα εισόδου προς την πόλη. Έχουν προηγηθεί παρεμβάσεις στις οδούς Παιωνίου και Λατταμμύα, που αναβαθμίζουν λειτουργικά την κίνηση στις συνοικίες σε Νέα Πολιτεία και Νεράιδα/Ηπειρώτικα. Παράλληλα, έχουν υλοποιηθεί αντίστοιχες παρεμβάσεις στη Θεοφράστου και στην Καραολή-Δημητρίου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρεμβάσεις στην πολύπαθη οδό Μαρτάλη -με βάση τον προγραμματισμό, την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει ασφαλτόστρωση. Υπενθυμίζεται ότι οι παρεμβάσεις στη Μαρτάλη αφορούν στην πλήρη ανακατασκευή του τμήματος της οδού, από τη συμβολή της με τη Δούκα (στο ύψος του Δημοτικού Γηπέδου Θεσσαλικού), μέχρι την οδό Κλεάνθους, στο ύψος της γέφυρας της Λεωφ.Καραμανλή.

55,5 χλμ μέσα σε 2,5 χρόνια

Χαρακτηριστική είναι η αποτύπωση σε αριθμούς του εύρους των αναπλάσεων/ανακατασκευών, ασφαλτροστρώσεων σε δρόμους και πεζοδρόμια που έχουν γίνει μέσα σε μόλις 2,5 χρόνια.

Το «κοντέρ» έχει γράψει 55,5 χλμ παρεμβάσεων (από Δήμο και ΔΕΥΑΛ), εκ των οποίων η συντριπτική πλειονότητα αφορά στις κοινότητες: Περίπου 7 χλμ αφορούν στο κέντρο, 19 χλμ στις συνοικίες και 29,5 χλμ σε οικισμούς κοινοτήτων.