Σε Πλαταμώνα και Πήλιο για ανάσες δροσιάς οι Λαρισαίοι – «Κοκκινίζει» το θερμόμετρο

Με καθαρό ουρανό, ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στη Λάρισα, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για όσους σχεδιάζουν μια καλοκαιρινή απόδραση στις κοντινές παραλίες του νομού αλλά και της Μαγνησίας.

Ο υδράργυρος θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες καθώς θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά ασθενείς έως μέτριοι, ευνοώντας τις θαλάσσιες εξορμήσεις. Οι συνθήκες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ευχάριστες στις παραλίες των παραλίων της Λάρισας, όπως το Στόμιο, ο Αγιόκαμπος, η Βελίκα, η Σωτηρίτσα και η Κουτσουπιά, αλλά και προς τον Πλαταμώνα και τους προορισμούς του Πηλίου, που αποτελούν σταθερές επιλογές για τους Λαρισαίους.

Καθώς πρόκειται για Κυριακή και οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε καλοκαιρινά επίπεδα, εκτιμάται ότι από τις πρωινές ώρες θα καταγραφεί αυξημένη κίνηση στο οδικό δίκτυο προς τα παράλια. Όσοι σκοπεύουν να μετακινηθούν καλό είναι να ξεκινήσουν νωρίς, τόσο για να αποφύγουν την κυκλοφοριακή επιβάρυνση όσο και για να εξασφαλίσουν καλύτερη θέση στις οργανωμένες παραλίες.

Οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στην έκθεση στον ήλιο κατά τις ώρες υψηλής ηλιοφάνειας, χρήση αντηλιακού, συχνή κατανάλωση νερού και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, ειδικά για παιδιά, ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες.