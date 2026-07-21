Σε πορτοκαλί συναγερμό η Θεσσαλία την Τετάρτη – Αφόρητη ζέστη και υψηλός κίνδυνος για φωτιές

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Θεσσαλία για την Τετάρτη 22 Ιουλίου, καθώς οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, που τοπικά αναμένεται να φτάσουν τους 42 βαθμούς Κελσίου, συνδυάζονται με πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 4) στο μεγαλύτερο μέρος της Περιφέρειας.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και τις υπαίθριες δραστηριότητες κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, να τηρούν αυστηρά τα μέτρα αυτοπροστασίας και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές και προστατευόμενες περιοχές.

Σύμφωνα με το με αρ. 3331/21-07-2026 Δελτίο Πρόγνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ, την Τετάρτη (22-07-2026) στη Θεσσαλία ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τις βραδινές ώρες στις Σποράδες θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες ανατολικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων 4 και στα νότια 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επικρατήσουν από τη Δευτέρα 20 έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, σε όλη τη Χώρα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εκτίμηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, στη Θεσσαλία η θερμοκρασία αναμένεται να φθάσει τη Δευτέρα τους 39 έως 40 βαθμούς Κελσίου και την Τρίτη τους 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου.

Συνιστούμε στους πολίτες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, να φροντίζουν για την επαρκή ενυδάτωσή τους. Ιδιαίτερη μέριμνα συνιστάται για τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, καθώς και για όσους εργάζονται ή εκτελούν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους.

Συστάσεις για τις ευάλωτες ομάδες πολιτών (ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία, ασθενείς, μικρά παιδιά)

Παραμείνετε σε δροσερό και σκιερό μέρος , κατά προτίμηση σε κλειστό χώρο με κλιματισμό.

, κατά προτίμηση σε κλειστό χώρο με κλιματισμό. Ενημερώστε συγγενείς ή γείτονες για την κατάστασή σας.

Φροντίστε να έχετε διαθέσιμο το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό και νερό.

Σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε με τον Δήμο ή την Περιφέρεια.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, προβλέπεται Κατηγορία Κινδύνου 4 (πολύ υψηλή) για όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων και τις περιοχές ευθύνης του Δασαρχείου Μουζακίου που προβλέπεται Κατηγορία Κινδύνου 3 (υψηλή). Στο πλαίσιο αυτό, έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Περιφέρειας, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, για την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.

Συνιστούμε στους πολίτες να συνεχίσουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Είναι σε ισχύ η με αρ. 198812/29-05-2026 (ΑΔΑ: ΨΖΚΧ7ΛΡ-Π5Ρ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Η απαγόρευση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, από τις 00:00 της 22ης Ιουλίου 2026 έως και τις 24:00 της 22ης Ιουλίου 2026.

Γενικότερα, παρακαλούνται οι πολίτες:

Να ακολουθούν τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία, Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία.

Να ακολουθούν τις οδηγίες του Προειδοποιητικού Μηνύματος 112, εφόσον αποσταλεί στα κινητά τηλέφωνα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οδηγίες αυτοπροστασίας και συνεχή ενημέρωση οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Σε περιπτώσεις ανάγκης, οι πολίτες να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Αστυνομία τηλ. 100, Πυροσβεστική τηλ 199, Αριθμός Επείγουσας Ανάγκης 112, ΕΚΑΒ 166). Επίσης, σε περιπτώσεις ανάγκης οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα της Αυτοτελούς Δνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας: 2413511302 και 2413511309

Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας.

Η πρόληψη σώζει ζωές — ας γίνουμε όλοι μέρος της προσπάθειας