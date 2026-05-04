Σε ρυθμούς ΔΕΗ Tour of Hellas η Λάρισα – Συναυλία με Εvangelia και σημείο συνάντησης η κεντρική πλατεία

Σε ρυθμούς «ΔΕΗ Tour of Hellas» κινείται η Λάρισα, καθώς η πόλη βρίσκεται στην τελική ευθεία για την υποδοχή της κορυφαίας διεθνούς διοργάνωσης.

Το πελοτόν θα διασχίσει τους κεντρικούς δρόμους και θα καταλήξει σε έναν συναρπαστικό τερματισμό στην καρδιά της πόλης.

Την Πέμπτη, 7 Μαΐου, η Κεντρική πλατεία (Δημάρχου Σάπκα) γίνεται το σημείο συνάντησης αθλητισμού, δράσης και ψυχαγωγίας, με παράλληλες δράσεις και ατελείωτη διασκέδαση, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, καθώς μικροί και μεγάλοι έχουν την ευκαιρία να ζήσουν τον παλμό της μεγάλης ποδηλατικής διοργάνωσης.

Στην Πλατεία Δημάρχου Σάπκα, η Λάρισα ζει τον τερματισμό του ετάπ και στη συνέχεια μπαίνει στην εμπειρία του Ride the Beat με την Evangelia, σε μια μεγάλη ανοιχτή μουσική συνάντηση για το κοινό της Θεσσαλίας.

Είσοδος στην πόλη από την οδό Καρδίτσης

Η διαδρομή περνά από τις οδούς:

Καρδίτσης – Ιλ.Σαρίμβεη – Ηρώων Πολυτεχνείου – Παπαναστασίου – τερματισμός στην Κεντρική πλατεία (Δημάρχου Σάπκα)

Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού: 16:18-16:39

ΔΕΗ Fan Zone Λάρισα: Κεντρική Πλατεία Δημάρχου Σάπκα, 10:00 – 16:30

Παράλληλες δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 δεν περιορίζεται στο αγωνιστικό σκέλος.

Μέσα από τις παράλληλες δράσεις, τις ΔΕΗ Fan Zones και τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στις πόλεις και στα σχολεία, η διοργάνωση φέρνει το ποδήλατο πιο κοντά στα παιδιά, στις οικογένειες και στις τοπικές κοινωνίες.

Ride the Beat: Συναυλία με την Evangelia

Ο τερματισμός στη Λάρισα θα συνδυαστεί με μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή για τους πολίτες, στο πλαίσιο του Ride the Beat.

Μετά τον τερματισμό του ετάπ, στην Κεντρική πλατεία Δημάρχου Σάπκα η Evangelia θα δώσει τον ρυθμό σε μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο, μετατρέποντας την αγωνιστική ημέρα σε γιορτή αθλητισμού, μουσικής και συμμετοχής.

