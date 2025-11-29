Σε ρυθμούς Black Friday η αγορά στη Λάρισα – Aνοιχτά και την Κυριακή τα εμπορικά

Με προσδοκίες για άνοδο τζίρου από τον εμπορικό κόσμο της Λάρισας και ενισχυμένη την αγοραστική διάθεση του καταναλωτικού κοινού ξεκίνησε το μεγαλύτερο εκπτωτικό γεγονός της χρονιάς.

Ήδη από χθες Παρασκευή 28 Νοεμβρίου (Black Friday) τα εμπορικά καταστήματα της πόλης βρίσκονται σε θέση μάχης με τις εκπτωτικές προσφορές να φτάνουν ακόμα και το 70% ενώ οι καταναλωτές αναζητούν οικονομικά συμφέρουσες, έξυπνες και ασφαλείς αγορές για την αγορά χριστουγεννιάτικων δώρων.

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά, ενώ η κορύφωση των προσφορών αναμένεται την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου (Cyber Monday), οπότε και η εμπορική κίνηση μεταφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στα ψηφιακά καταστήματα.

Την ίδια ώρα, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην αγορά από το υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προσφορές για τους καταναλωτές θα είναι πραγματικές και, εάν χρειαστεί, όπως προβλέπεται θα επιβληθούν πρόστιμα.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)