Σε ρυθμούς Christmas Parade η Λάρισα- Ζωντανά η Xριστουγεννιάτικη παρέλαση

Στους ρυθμούς της μεγάλης Xριστουγεννιάτικης παρέλασης ζει η Λάρισα, με τη γιορτινή εμπειρία στην καρδιά της πόλης.

Χριστουγεννιάτικα παραμύθια “ζωντανεύουν” μέσα από 12 άρματα και ομάδες πολιτών, φορέων και Συλλόγων που τα συνοδεύουν, σε ένα συναρπαστικό θέαμα για μικρούς και μεγάλους, με παρουσιαστή τον αγαπημένο Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Να σημειωθεί ότι η φετινή παρέλαση υποστηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, ενώ πάνω από 1.500 μικροί και μεγάλοι συμμετέχοντες, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, σε μια γιορτή γεμάτη χαρά, κέφι και φαντασία.

Μεταξύ των αρμάτων, ξεχωρίζει αυτό με το Ταχυδρομείο του Άη Βασίλη, με τους ξυλοπόδαρους που το συνοδεύουν να κρατούν μεγάλους ταχυδρομικούς σάκους, όπου θα μαζεύονται τα γράμματα με προορισμό τον… Βόρειο Πόλο.

Οι κεντρικοί δρόμοι της Λάρισας ντύνονται στα γιορτινά τους και φιλοξενούν μια διαδρομή γεμάτη χρώματα, μουσική και χριστουγεννιάτικη φαντασία, ενώ με το πέρας της παρέλασης, έχει προγραμματιστεί ένα μεγάλο, γιορτινό πάρτι, με DJs, στην Κεντρική πλατεία.

Δείτε ζωντανά την παρέλαση: