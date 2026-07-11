Σε συνήθη επίπεδα οι μετρήσεις ποιότητας του αέρα μετά την πυρκαγιά στο Ομορφοχώρι – Συνεχής παρακολούθηση από την Περιφέρεια

Σε συνέχεια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε εγκαταστάσεις επιχείρησης ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας και της προηγούμενης ανακοίνωσης με οδηγίες για την προστασία του πληθυσμού, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει τους πολίτες ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα δεδομένα από το δίκτυο σταθμών μέτρησης της ποιότητας του αέρα, οι καταγραφόμενες τιμές κυμαίνονται, κατά κανόνα, στα συνήθη καθημερινά επίπεδα.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης καταγράφηκαν μεμονωμένες και παροδικές αυξήσεις σε ορισμένες χρονικές στιγμές, χωρίς ωστόσο να διαπιστώνεται σταθερή ή γενικευμένη επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στις περιοχές που καλύπτονται από το δίκτυο των σταθμών μέτρησης.

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας και Ελέγχου Δόμησης και η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη του συμβάντος και αξιολογούν τα δεδομένα που καταγράφονται από τους σταθμούς μέτρησης.

Με βάση τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, δεν συντρέχει λόγος γενικευμένης ανησυχίας. Στις περιοχές όπου δεν παρατηρείται ορατός καπνός ή έντονη οσμή, οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες κανονικά.

Ωστόσο, για προληπτικούς λόγους, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται πλησιέστερα στο σημείο της πυρκαγιάς ή σε σημεία όπου γίνεται αισθητή η παρουσία καπνού ή έντονης οσμής, συνιστώνται τα ακόλουθα:

Να διατηρούνται προσωρινά κλειστά τα παράθυρα και οι πόρτες των κατοικιών και των επαγγελματικών χώρων, εφόσον γίνεται αισθητός καπνός ή έντονη οσμή.

Να αποφεύγεται η έντονη σωματική δραστηριότητα και η άθληση σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια παρουσίας καπνού.

Κατά τη μετακίνηση με όχημα μέσα από περιοχή όπου υπάρχει καπνός, να διατηρούνται κλειστά τα παράθυρα και να ενεργοποιείται η λειτουργία ανακύκλωσης του εσωτερικού αέρα.

Τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, παιδιά, έγκυες γυναίκες και άτομα με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, να αποφεύγουν την άσκοπη παραμονή σε περιοχές όπου υπάρχει αισθητός καπνός ή έντονη οσμή.

Εφόσον είναι απολύτως αναγκαία η παρουσία σε περιοχή με πυκνό καπνό, συνιστάται η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας τύπου FFP2 ή FFP3.

Σε περίπτωση εμφάνισης δύσπνοιας, επίμονου βήχα, ζάλης, πόνου στο στήθος ή έντονου ερεθισμού των ματιών και του αναπνευστικού, οι πολίτες πρέπει να απομακρύνονται από την περιοχή και να επικοινωνούν με τον θεράποντα ιατρό τους ή με τις αρμόδιες υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής βοήθειας.

Επισημαίνεται ότι η παρουσία καπνού ή έντονης οσμής μπορεί να διαφοροποιείται τοπικά και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη διεύθυνση και την ένταση του ανέμου. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες που βρίσκονται κοντά στο σημείο του συμβάντος καλούνται να εφαρμόζουν τις παραπάνω προληπτικές οδηγίες όταν οι τοπικές συνθήκες το απαιτούν.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα. Σε περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής των μετρήσεων ή των επικρατουσών συνθηκών, θα υπάρξει άμεσα νεότερη επίσημη ενημέρωση.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν τη διάδοση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών που ενδέχεται να προκαλέσουν αδικαιολόγητη ανησυχία.

Η εξέλιξη της ποιότητας του αέρα και οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων μπορούν να παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας της Περιφέρειας Θεσσαλίας:

http://airthess.thessaly.gov.gr/