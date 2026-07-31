Σε τροχιά υλοποίησης 6 εμβληματικά έργα της πόλης – Τερζούδης: Ολοκληρώνονται μέσα στα χρονοδιαγράμματα

Με συντονισμένες ενέργειες, εξασφαλισμένους πόρους και εντός χρονοδιαγραμμάτων προχωρούν έξι εμβληματικά έργα της Λάρισας, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Ο κ. Χρήστος Τερζούδης προχωρά σε αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που απαιτήθηκαν προκειμένου να «ξεμπλοκάρουν» έργα, όπως το Προσκήνιο Πολιτισμού-Θέατρο ΟΥΗΛ, ενώ έκανε λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς από την πλευρά της μείζονος αντιπολίτευσης για στάδια εργασιών που δήθεν δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του κτιρίου Μουσσόν, για το οποίο ο σύμβουλος της αντιπολίτευσης, κ. Γιώργος Σούλτης ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι δεν έχει γίνει η κατάθεση του Τεχνικού Δελτίου -ενέργεια που έχει γίνει από τις αρμόδιες Υπηρεσίες εδώ και καιρό, αλλά και του ΕΘΙΑΓΕ, για το οποίο ο κ .Σούλτης έκανε λόγο για απώλεια χρηματοδότησης -ενώ αντίθετα έχουν διασφαλιστεί πόροι ύψους σχεδόν 1 εκατ. ευρώ για τη μελέτη του Πάρκου.

«Από την πρώτη στιγμή ανάληψης της ευθύνης διοίκησης της πόλης, πήραμε μια συνειδητή απόφαση, παρά τις δυσκολίες που άφησε πίσω της η κακοκαιρία Daniel, να δουλέψουμε ώστε να μην μείνει πίσω κανένα έργο και να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ.

Με απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες των πολιτών, εργαστήκαμε συντονισμένα, ξεπεράσαμε αγκυλώσεις και καθυστερήσεις που βρήκαμε μπροστά μας, ώστε σημαντικά -εμβληματικά, ναι- έργα της πόλης να μπουν σε τροχιά υλοποίησης, εντός των απαιτούμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Η καταφυγή, εκ μέρους της αντιπολίτευσης, σε ισχυρισμούς οι οποίοι καταρρίπτονται από επίσημα καταγεγραμμένες διαδικασίες -όπως για παράδειγμα η ημερομηνία κατάθεσης ενός Τεχνικού Δελτίου- εξυπηρετεί μόνον εφήμερες επικοινωνιακές εντυπώσεις – όχι την αλήθεια. Ούτε την υλοποίηση των έργων», σημειώνει ο κ.Τερζούδης.

Νέες χρηματοδοτήσεις

Επί τη ευκαιρία, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών αναφέρθηκε και στα νέα έργα της σημερινής Δημοτικής Αρχής, που χρηματοδοτήθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το επόμενο διάστημα δρομολογείται η δημοπράτησή τους:

Κυκλικοί κόμβοι σε Φαρσάλων-Θεοφράστου και Σαρίμβεη-Καρδίτσης, Καρδίτσης-Παπανδρέου

Ανάπλαση Ι.Λάτσιου

Πάρκο Μεζούρλου

Αισθητικό Άλσος

Πάρκο Αλευαδών

Σύνδεση Συκουρίου-Κουλουρίου

Επιπρόσθετα, να σημειωθεί ότι και τα νέα έργα αγροτικής οδοποιίας, η χρηματοδότηση των οποίων εγκρίθηκε πριν από λίγες ημέρες, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας για δημοπράτηση.

Πορεία των 6 έργων

Προς αποκατάσταση της αλήθειας για τα έργα που υλοποιούνται στην πόλη, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων παραθέτει τα εξής:

Προσκήνιο Πολιτισμού

H Δημοτική Αρχή Μαμάκου παρέλαβε ένα έργο σταματημένο και με χαμηλή απορρόφηση κονδυλίων από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Οι ενέργειες που έγιναν είναι οι ακόλουθες:

Στις 02/10/2024 εντάχθηκε στην νέα προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 21-27) εξασφαλίζοντας πλήρως την χρηματοδότηση του έργου

Επικαιροποιήθηκαν οι μελέτες της πολυεπίπεδης μεταλλικής κατασκευής που στηρίζει την ξύλινη επένδυση της αίθουσας θεατών. Η επικαιροποίηση ήταν απαραίτητη για την συνέχιση του έργου

Εξασφαλίστηκαν επιπλέον 2.175.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας για την ολοκλήρωση του έργου με συμπληρωματική σύμβαση που υπογράφτηκε στις 29/10/2025

Η Τ.Υ του Δήμου Λαρισαίων ολοκλήρωσε τη μελέτη ειδικού θεατρικού φωτισμού και οπτικοακουστικών συστημάτων συνολικού προϋπολογισμού 1,7 εκατ. ευρώ, θέμα που θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής και αμέσως μετά θα υποβληθεί στη Διαχειριστική Αρχή.

Η συνεργασία Περιφέρειας Θεσσαλίας και Δήμου Λαρισαίων έχει εξασφαλίσει την ομαλή χρηματοδότηση του έργου έως και την ολοκλήρωσή του.

Κτίριο Μουσσόν

Το έργο εντάχθηκε στην νέα Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου Λαρισαίων στις 12/7/24 με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

Ολοκληρώθηκε η μελέτη και βρισκόμαστε σε διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας

Το Τεχνικό Δελτίο έχει υποβληθεί, με συνολικό προϋπολογισμό 3,5 εκατ. ευρώ, στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Κονάκι Αβέρωφ

Το έργο εντάχθηκε στην νέα Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου Λαρισαίων στις 12/7/24 με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

Από τη σημερινή Δημοτική Αρχή τροποποιήθηκε η παλαιά μελέτη, με επικαιροποίηση και προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις

Το Τεχνικό Δελτίο έχει υποβληθεί, με συνολικό προϋπολογισμό 5,3 εκατ. Ευρώ, προς αξιολόγηση στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Πάρκο ΕΘΙΑΓΕ

Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα όσα ειπώθηκαν για απώλεια χρηματοδότησης

Ανανεώθηκε η παραχώρηση του χώρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση ύψους 930.710 ευρώ για τη μελέτη του πάρκου, με απόφαση ένταξης 5/12/2025, η οποία δημοπρατείται το επόμενο διάστημα

Μπεζεστένι

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Οι όποιες καθυστερήσεις που προηγήθηκαν οφείλονται στις τροποποιήσεις των μελετών που απαιτήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Σχολικό συγκρότημα Ειδικής Αγωγής

Το έργο για την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος Ειδικής Αγωγής είναι στην φάση εκτέλεσης της οριστικής μελέτης και της έκδοσης άδειας δόμησης, ενώ ταυτόχρονα αναζητείται χρηματοδοτικό εργαλείο για την εκτέλεση του έργου