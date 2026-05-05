Σε χωριά του Δήμου Ελασσόνας περιόδευσε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας

Περιοδεία σε χωριά του Δήμου Ελασσόνας πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, επικεφαλής πολυμελούς κλιμακίου Αντιπεριφερειαρχών, υπηρεσιακών παραγόντων και συνεργατών του, στο πλαίσιο των επισκέψεων σε όλους τους δήμους της Θεσσαλίας, με στόχο να συνδιαμορφωθεί μαζί με τις τοπικές αρχές ένα σχέδιο για την ανάπτυξη των περιοχών, με έμφαση στην υλοποίηση έργων υποδομής και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας ήταν η Τοπική Κοινότητα Βλαχογιαννίου, όπου ξεκίνησε η κατασκευή της νέας οδογέφυρας, προϋπολογισμού 4.000.000 ευρώ. Η παλιά γέφυρα είχε υποστεί ζημιές μετά τον ισχυρό σεισμό του Μαρτίου του 2021, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί οριστικά η κυκλοφορία.

Ο Περιφερειάρχης συνομίλησε με τον εργολάβο του έργου, ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και ζήτησε να προχωρήσουν γρήγορα οι εργασίες, ώστε η γέφυρα να παραδοθεί προς χρήση το συντομότερο δυνατό. Η νέα γέφυρα που θα κατασκευαστεί είναι συνολικού μήκους 160 μέτρων.

Στο περιθώριο της επίσκεψης του στο έργο, ο Περιφερειάρχης συναντήθηκε με τοπικούς ζωγράφους, που εκείνη την ώρα αποτύπωναν το όμορφο τοπίο της περιοχής, οι οποίοι μάλιστα του χάρισαν έναν πίνακα.

Μεσοχώρι – Επίσκεψη στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου

Στη συνέχεια, ο Περιφερειάρχης επισκέφθηκε την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Μεσοχώρι, η οποία είχε καταρρεύσει στον μεγάλο σεισμό του Μαρτίου του ΄21. Εκεί τον υποδέχθηκε ο εφημέριος του ναού π. Θεόδωρος, με τον κ. Κουρέτα να ανακοινώνει ότι η Περιφέρεια, σε συνεννόηση με την Ιερά Μητρόπολη Ελασσόνας και τον Μητροπολίτη κ.κ. Χαρίτωνα, θα διαθέσει πρόσθετο κονδύλι ύψους 250.000 ευρώ για τις εργασίες ανακατασκευής.

Εργασίες καθαρισμού υδατορεμάτων

Αμέσως μετά ο Δημ. Κουρέτας, μετέβη σε ρέμα που διέρχεται από την Τοπική Κοινότητα Μαγούλας, όπου διαπίστωσε την πρόοδο των εργασιών καθαρισμού του υδατορέματος για την αντιπλημμυρική θωράκιση του οικισμού, ενώ ακολούθησε αυτοψία στο οδικό δίκτυο και κυρίως στις διασταυρώσεις της εθνικής οδού Ελασσόνας – Κατερίνης με τους οικισμούς Δολίχη και Κοκκινόγειο.