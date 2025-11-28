Σε 12 μήνες οι τιμές κατοικιών στη Θεσσαλία αυξήθηκαν κατά 9,7%

Αύξηση της ζήτησης για κατοικίες κατά 17,4% και της μέσης ζητούμενης τιμής πώλησης κατά 9,7% καταγράφει κατά τη διάρκεια του τελευταίου 12μήνου (γ΄ τρίμηνο 2024 – γ΄ τρίμηνο 2025) η αγορά της Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με σχετική ανάλυση του Spitogatos Insights, η περιοχή καταγράφει θετική πορεία μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023, καθώς στις μεν αστικές περιοχές του Βόλου και της Λάρισας η ζήτηση για κατοικίες από Ελληνες αγοραστές και φοιτητές είναι υψηλή, ενώ στις πιο παραθεριστικές περιοχές του Πηλίου και των Σποράδων καταγράφεται έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό.

Αυτό είναι εμφανές εξετάζοντας και την προέλευση των υποψήφιων αγοραστών. Με βάση τα σχετικά στοιχεία, η ζήτηση από την Ελλάδα καταγράφει αύξηση κατά 18,7%, ενώ από το εξωτερικό η άνοδος της ζήτησης αγγίζει το 9,8% σε σχέση με πέρυσι. Οσον αφορά τις χώρες, ξεχωρίζουν οι αγοραστές από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Κίνα και την Ολλανδία. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα στις Σποράδες, αλλά και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, η ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, καθώς και η αυξημένη ζήτηση για φοιτητικές κατοικίες σε πόλεις με πανεπιστημιακά ιδρύματα, αποτελούν ορισμένους από τους βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την αγορά ακινήτων στη Θεσσαλία.

Ειδικά όσον αφορά το επενδυτικό ενδιαφέρον για φοιτητικές κατοικίες, ξεχωρίζουν οι κινήσεις της Premia Properties ΑΕΕΑΠ, η οποία έχει επενδύσει στην απόκτηση τριών κτιρίων σε Βόλο (δύο) και Λάρισα (ένα). H εταιρεία ολοκλήρωσε την εξαγορά πολυώροφου ακινήτου στην οδό Αντωνοπούλου, στο κέντρο του Βόλου, έναντι 1,7 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα κτίριο 3.070 τ.μ., που θα μετατραπεί σε συγκρότημα με 57 φοιτητικές κατοικίες και προβλέπεται να λειτουργήσει το 2026. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε και ένα ακόμα κτίριο φοιτητικών κατοικιών της εταιρείας στον Βόλο, στην οδό Ελ. Βενιζέλου, ενώ η εταιρεία «τρέχει» κι άλλη μία επένδυση στην πόλη της Λάρισας. Με βάση τα στοιχεία του Spitogatos, στον Βόλο η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης διαμορφώνεται σε 1.577 ευρώ/τ.μ. και στη Λάρισα σε 1.600 ευρώ/τ.μ.

Συνολικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, από το 2019 μέχρι σήμερα, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών έχει αυξηθεί κατά 17,8%, από 940 ευρώ/τ.μ. σε 1.273 ευρώ/τ.μ. Κατά τον τελευταίο χρόνο, τη μεγαλύτερη αύξηση με 19,2% έχουν καταγράψει οι τιμές στην Καρδίτσα, σε 784 ευρώ/τ.μ., παραμένοντας πολύ χαμηλές σε σχέση με το σύνολο της χώρας, ενώ αύξηση κατά 11,6% έχει σημειωθεί και στη Μαγνησία (1.378 ευρώ/τ.μ.).

Ακριβότερες οι Σποράδες

Η ακριβότερη περιοχή είναι εκείνη των Σποράδων, αφού η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης διαμορφώνεται σε 2.632 ευρώ/τ.μ., έχοντας αυξηθεί κατά 9,7% σε σχέση με το περυσινό τρίτο τρίμηνο. Το ακριβότερο νησί είναι η Σκιάθος με 3.273 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν κατά σειράν η Αλόννησος με 2.672 ευρώ/τ.μ., η Σκύρος με 2.469 ευρώ/τ.μ. και η Σκόπελος με 2.198 ευρώ/τ.μ

kosmoslarissa.gr (Aπό το ρεπορτάζ του Νίκου Ρουσάνογλου, Καθημερινή)