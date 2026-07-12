Σημαντική αναπτυξιακή επένδυση ερευνητικής κατεύθυνσης στη Λάρισα – Αναμένεται να δημιουργηθούν 200 νέες θέσεις εργασίας

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα που υλοποιούνται στη Λάρισα αφορά το νέο συγκρότημα του Ινστιτούτου Βιοοικονομίας και Αγροτεχνολογίας (ΙΒΟ), το οποίο κατασκευάζεται στην περιοχή του Μεζούρλου.

Το έργο αναπτύσσεται σε έκταση 70 στρεμμάτων και περιλαμβάνει την ανέγερση τεσσάρων σύγχρονων κτιρίων, συνολικής επιφάνειας περίπου 2.300 τ.μ. Οι εγκαταστάσεις θα φιλοξενήσουν ερευνητικά εργαστήρια, διοικητικούς χώρους, αίθουσες εκπαίδευσης και προηγμένο επιστημονικό εξοπλισμό.

Οι νέες υποδομές θα υποστηρίξουν την έρευνα και την καινοτομία σε τομείς όπως η έξυπνη γεωργία, η γεωργία ακριβείας, η βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη, η κυκλική βιοοικονομία και η εργονομία στη βιομηχανική παραγωγή. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία αμφιθεάτρου 150 θέσεων, ενώ η ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται έως το τέλος του 2026.

Η επένδυση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά έργα του ΕΚΕΤΑ στην περιφέρεια και εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά την απασχόληση, δημιουργώντας 150 έως 200 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Θοδωρής Σταμούλης, kosmoslarissa.gr