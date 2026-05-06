Σημαντική δωρεά 12 οχημάτων από την Εθνική Ασφαλιστική στην Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Στη Λάρισα πραγματοποιήθηκε σήμερα η τελετή παράδοσης–παραλαβής οχημάτων Πολιτικής Προστασίας προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα οποία αποτελούν δωρεά της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Η χορηγία περιλαμβάνει 12 νέα οχήματα, τα οποία εντάσσονται άμεσα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, ενισχύοντας τον στόλο σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες για άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε πυρκαγιές, πλημμύρες και άλλα ακραία φαινόμενα είναι αυξημένες.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας υπογράμμισε τη σημασία της δωρεάς, τονίζοντας ότι «η ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας με σύγχρονα μέσα αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Περιφέρεια, καθώς μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε πιο γρήγορα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών, ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης».

Ο Δημήτρης Μαζαράκης, διευθύνων σύμβουλος Εθνικής Ασφαλιστικής, ανέφερε τα εξής: “Είναι χαρά και τιμή για μένα εκπροσωπώντας την Εθνική Ασφαλιστική να βρίσκομαι σήμερα εδώ στη Θεσσαλία, σε έναν τόπο που δοκιμάστηκε έντονα τα τελευταία χρόνια και βίωσε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά ταυτόχρονα απέδειξε τη δύναμη και την αντοχή του. Στη Θεσσαλία έχει διαμορφωθεί μια ισχυρή βάση πολιτικής προστασίας”.

Η παράδοση των οχημάτων έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε μια περίοδο όπου η πρόληψη και η άμεση παρέμβαση αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών.

