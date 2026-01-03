Σκληρή γραμμή από το μπλόκο Νίκαιας – Κάθοδος στην Αθήνα και κλείσιμο παραδρόμων

Για τις 6 το απόγευμα μετατέθηκε αντί για το μεσημέρι η προπαρασκευαστική γενική συνέλευση των αγροτών, αφού προηγήθηκε συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου του μπλόκου της Νίκαιας, το οποίο τελικά αποφάσισε κλιμάκωση κινητοποιήσεων, με πρόταση ακόμη και για κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα για ένα μεγάλο συλλαλητήριο.

Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews πέρα από την εθνική οδό που είναι κλειστή εδώ και 34 ημέρες, να κλείνουν και οι παράδρομοι μέσω των οποίων γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων.

Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αναμένεται μετά τα Θεοφάνια και την επιστροφή των εκδρομέων στη βάση τους.

