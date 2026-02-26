Σπείρα ρήμαζε σπίτια και οχήματα – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τριών Λαρισαίων

Το βράδυ της Τετάρτης (25/2/26) δόθηκαν στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες 16 ατόμων (μεταξύ αυτών τριών Λαρισαίων) που προέβαιναν σε διαρρήξεις σπιτιών, κλοπές αυτοκινήτων και κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης, με διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Οι διαρρήκτες, «χτυπούσαν» σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 63 διαρρήξεις και κλοπές αποκομίζοντας από την εγκληματική τους δράση τουλάχιστον 412.095 ευρώ.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων για τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού και κατ’ εξακολούθηση (τετελεσμένη και σε απόπειρα), της πλαστογραφίας αλλά και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο.

Από την οικονομική έρευνα που έγινε, προέκυψε ότι, η πλειοψηφία των μελών της οργάνωσης και οικείων τους, δεν είχε έσοδα από εργασία ή επαγγελματική δραστηριότητα, παρά μόνο από την παροχή επιδομάτων από το κράτος.

Μάλιστα, ορισμένα μέλη, αν και δήλωναν μηδενικό εισόδημα ή τα δηλωθέντα έξοδα τους για δαπάνες ήταν περισσότερα από τα έσοδα τους, έκαναν αγορές πολυτελών αυτοκινήτων και διακινούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω χρηματοπιστωτικών και τραπεζικών συστημάτων (καταθέσεις, αναλήψεις χρημάτων κτλ).

Δείτε εδώ τις φωτογραφίες τους που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr