Στάχτη έγινε η επιχείρηση μασάζ στην οδό Κύπρου από τη χθεσινή πυρκαγιά λόγω εύλεκτων υλικών

Σοβαρές ζημιές προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε χθες το πρωί σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο κέντρο της Λάρισα, με επιχείρηση που στεγαζόταν στον τρίτο όροφο να καταστρέφεται ολοσχερώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8.30 το πρωί, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, η οποία έσπευσε άμεσα στο σημείο προκειμένου να περιορίσει τις φλόγες και να αποτρέψει την επέκτασή τους σε άλλους χώρους της πολυκατοικίας.

Μέσα στο διαμέρισμα υπήρχαν εύφλεκτα υλικά, μεταξύ αυτών και λάδια που χρησιμοποιούνταν για μασάζ, γεγονός που φέρεται να συνέβαλε στην ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς. Παρά τη σφοδρότητα της πυρκαγιάς, δεν κινδύνευσαν άνθρωποι, ενώ οι ζημιές στο εσωτερικό της επιχείρησης χαρακτηρίζονται ολοκληρωτικές.

Ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί στο κτίριο είναι η μαρτυρία επαγγελματία που δραστηριοποιείται στην ίδια πολυκατοικία, ο οποίος ανέφερε πως ακόμη και σήμερα, σχεδόν 24 ώρες μετά τη φωτιά, η έντονη δυσοσμία από τους καπνούς και τα καμένα υλικά παραμένει αποπνικτική, δυσκολεύοντας σημαντικά την εργασία των υπαλλήλων και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να σιγόκαιγε για αρκετή ώρα πριν γίνει αντιληπτή, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί τα ακριβή αίτια εκδήλωσής της.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία ερευνά όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με την έναρξη της πυρκαγιάς.

kosmoslarissa.gr