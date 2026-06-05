Σταθερά πάνω από δύο ευρώ η τιμή της αμόλυβδης στη Λάρισα – Πιέσεις σε νοικοκυριά και μετακινήσεις

Στα υψηλά επίπεδα των τελευταίων μηνών εξακολουθούν να κινούνται οι τιμές των καυσίμων στη Λάρισα, με την αμόλυβδη βενζίνη να διαμορφώνεται στα 2,03 ευρώ ανά λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,72 ευρώ ανά λίτρο.

Οι ανατιμήσεις προκαλούν έντονο προβληματισμό στους οδηγούς, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις μεταφορών, καθώς αυξάνουν σημαντικά το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων.

Κύρια αιτία της ανόδου των τιμών θεωρούνται οι γεωπολιτικές εξελίξεις και ιδιαίτερα η αστάθεια που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μια περιοχή που επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές στην καθημερινότητα των πολιτών. Ένα γέμισμα ρεζερβουάρ κοστίζει πλέον αρκετά περισσότερο σε σχέση με λίγους μήνες πριν, ενώ οι οικογένειες αναγκάζονται να περιορίσουν μη αναγκαίες μετακινήσεις προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα. Παράλληλα, η αύξηση του κόστους μεταφοράς επηρεάζει την αγορά συνολικά, καθώς μετακυλίεται στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι επαγγελματίες του κλάδου εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο περαιτέρω ανατιμήσεων εφόσον συνεχιστεί η ένταση στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς η πορεία των γεωπολιτικών εξελίξεων θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό αν οι τιμές των καυσίμων θα σταθεροποιηθούν ή θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία.

Τάσος Πλέντζας (kosmoslarissa.gr)